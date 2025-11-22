El BNG reclama más recursos a Concello y Xunta para combatir la lacra de la violencia machista

A las puertas del 25-N, el BNG defenderá en el pleno del Concello una iniciativa para exigir tanto a la administración local como a la Xunta la dotación de más recursos para combatir la lacra de la violencia machista. Los nacionalistas ven necesario reforzar las políticas y los servicios públicos destinados a la atención y protección de las mujeres, poniendo como ejemplo la dotación de más medios en el Centro de Información á Muller vigués. Piden también la creación de otros dos centros o desplegar el plan local para la abolición de la prostitución.