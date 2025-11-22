Una ampliación a fuego lento en la Plisan: mínimo sin obras hasta 2028

Un plan de ampliación que se debe cocinar todavía a fuego lento. Cuatro meses después de que la Xunta, a través de Xestur, licitase el contrato para la redacción del denominado Plan Estruturante de Ordenación do Solo empresarial (Peose) de más de un millón de metros cuadrados en la Plisan, el procedimiento administrativo todavía tendrá que esperar unas cuentas semanas más para finalizar y, por tanto, seguir aplazando el sueño de convertir cuatro millones de metros cuadrados en la mayor bolsa de suelo industrial del Noroeste peninsular.

Se han dado pequeños pasos, porque existe ya (tras un análisis de las propuestas no exento de problema al detectarse deficiencias en varias ofertas) una propuesta de adjudicación a la empresa Proyfe –que debe ser aún refrendada oficialmente–, pero los plazos apuntan a que no podrá ponerse a trabajar en el documento hasta ya entrado 2026, quedando por delante un plazo aproximado de dos años para disponer de los documentos que permitan licitar la urbanización de ese terreno.

Se trata de un ámbito que tuvo que ser desgajado del resto del proyecto original por una sentencia del Tribunal Supremo y que no se pudo volver a contemplar hasta que la Abogacía del Estado permitió reintegrarlos al entender que eran terrenos que no gozaban de especial protección.

Denominada área Multifuncional (MI), su desarrollo queda ahora pendiente de la firma del contrato entre Xestur y Proyfe para que la empresa, a cambio de casi 300.000 euros, vaya cumpliendo las distintas metas fijadas en los pliegos elaborados por Xestur.

El primer objetivo será definir en un plazo máximo de cinco meses el borrador que se someterá a la declaración de impacto ambiental. Una vez analizado por la Xunta y emitido el correspondiente informe positivo, se incorporarán al documento las consideraciones que haya que tener en cuenta para conseguir la aprobación inicial del Peose, que será sometido a un período de exposición pública para que las administraciones públicas puedan realizar aportaciones. Con todo eso, Proyfe deberá culminar en un mes el plan de ordenación para que pueda ser aprobado por el Consello da Xunta definitivamente y entre en vigor.

Así, aunque los tiempos de elaboración del documento sumen 10 meses, los parones preceptivos para el examen ambiental y las alegaciones llevarán la tramitación total, en el mejor de los casos, a dos años, por lo que no será hasta bien entrado 2028 cuando se puedan licitar las obras de urbanización, cuyo plazo de ejecución se fijará llegado el momento. Una clara demostración de que queda aún mucho camino por recorrer.

Sin acuerdo para resolver la gestión del agua

En paralelo al diseño del plan de ordenación del millón de metros cuadrados, las tres partes implicadas en la Plisan (Xunta, Autoridad Portuaria y Zona Franca) han ido dando pasos para conseguir la implantación de más empresas en el ámbito, como demuestran la reciente subasta de parcelas, el encargo del proyecto para diseñar naves modulares, la construcción de una terminal ferroviaria que permitirá sumar al tren al transporte de mercancías o el soterramiento de la línea de alta tensión.

Queda por encontrar, sin embargo, una solución para la gestión integral del ciclo del agua, ya que de nuevo ha sido necesario licitar un contrato transitorio para encontrar una empresa que realice esos trabajos «co fin de manter o funcionamiento dos servizos, xa que a suspensión suporía a paralización da actividade das empresas con consecuencias gravísimas que afectan directamente o interese público», apuntan los pliegos del contrato, que asumirá los próximos meses Viaqua.

Añade el documento que en dos años, Xunta, Puerto y Zona Franca todavía siguen estudiando distintas posibilidades para asumir o gestionar competencias que corresponderían a los concellos de Salvaterra y As Neves, con fórmulas jurídicas que habilita la ley de áreas empresariales como la constitución de una Entidad de Conservación, Gestión y Modernización (ECOXEM)