Un accidente complica la salida de Vigo por la AP-9

Un accidente entre dos vehículos ha provocado a última hora de este sábado importantes retenciones en la AP-9V, a la altura de la salida hacia el nudo de Isaac Peral y Beiramar, pero en sentido Pontevedra.

Al lugar se han desplazado al menos una ambulancia para atender a los posibles heridos y la Guardia Civil de Tráfico para coordinar el operativo. En este momento se desconoce la gravedad de las posibles lesiones de las personas implicadas en el suceso.