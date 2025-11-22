Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente complica la salida de Vigo por la AP-9

El choque entre dos coches se ha registrado en sentido Pontevedra a la altura de la salida hacia Beiramar

Una ambulancia atiende a las personas implicadas en el accidente entre dos coches en la AP-9

Una ambulancia atiende a las personas implicadas en el accidente entre dos coches en la AP-9 / DGT

R. V.

Un accidente entre dos vehículos ha provocado a última hora de este sábado importantes retenciones en la AP-9V, a la altura de la salida hacia el nudo de Isaac Peral y Beiramar, pero en sentido Pontevedra.

Al lugar se han desplazado al menos una ambulancia para atender a los posibles heridos y la Guardia Civil de Tráfico para coordinar el operativo. En este momento se desconoce la gravedad de las posibles lesiones de las personas implicadas en el suceso.

