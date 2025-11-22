Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 60 antiguos alumnos de Teleco se reencuentran hoy

Más de 60 antiguos alumnos de la Escuela de Telecomunicación de Vigo que empezaron sus estudios de Ingeniería en el año 2000 celebran hoy esta efeméride de 25 años con una multitudinaria comida en un céntrico hotel de la ciudad. Proceden de diferentes partes del mundo.

