La Xunta denuncia que el Concello adeuda 6,5 millones a Augas de Galicia

Sigue la guerra dialéctica entre el Concello y la Xunta. El gobierno gallego denuncia que el Ayuntamiento olívico «adeuda a Augas de Galicia un total de 6,5 millones de euros». Destaca que, «por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), está obligado a pagar un canon» a este organismo por la presa de Eiras desde 2014. Añade que, «sin embargo, nunca ha pagado voluntariamente y ha ido presentando diferentes recursos para dilatar esos pagos». «Solo pagó, cuando se vio obligado por la vía ejecutiva, 1,3 millones de euros, correspondientes a 2017 y 2018. El resto de años no ha pagado», apuntan desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

En respuesta a la Consellería, el concejal de Facenda del Concello, Jaime Aneiros, indicó que «o canon de Eiras está recoñecido polo Concello de Vigo», pero lo tiene «recurrido». «Hai un recurso de casación admitido no Tribunal Supremo porque a Xunta de Galicia quere cobrar o 100% cando recibiu axudas europeas para cubrir o 80% do custo das reparacións. Por tanto, o que estamos discutindo neste momento é a procedencia do pago dese 100%. Estamos defendendo os intereses da cidade evitando que, de novo, unha vez máis, a Xunta faga caixa con Vigo», trasladó.

Explica la Xunta que «el pago del canon se liquida por la explotación que Augas de Galicia hace de la presa y está previsto que sufrague obras ordinarias». «En el caso actual», que supone la sustitución de dos válvulas dañadas y la realización de un baipás para garantizar el abastecimiento de agua desde el embalse, «se trata de una circunstancia extraordinaria por no haber trasladado el Concello el estado de las válvulas, por lo que la obra alcanza el importe de 2 millones», indican desde el departamento de Ángeles Vázquez, que rechazó esta semana la opción de ampliar Eiras o construir un nuevo embalse.

Actuar de inmediato

La Consellería añade que «esta obra fue encargada este jueves por Augas de Galicia mediante un contrato de urgencia ante la inacción del Concello de Vigo y tras constatarse que el estado de las válvulas se había agravado, lo que hacía imperativo actuar de inmediato». «En cuanto al coste de la obra, como explicó este jueves la conselleira, habrá que dirimir posteriormente responsabilidades. El Concello de Vigo era el responsable de accionar las válvulas, nunca informó de su estado y esta negligencia obliga a acometer unos trabajos de envergadura para impedir problemas de abastecimiento a más de 400.000 personas», sentencia.

El alcalde, Abel Caballero, criticó el jueves que la Xunta no actuó a pesar de que «hace ocho meses que sabe que hay un problema». «¿A qué esperó para no arreglarlo al día siguiente? De nuevo, con mentiras y engaños. Hace tres años que tienen la concesión. Ocho meses es tiempo para rehacer la obra y cinco obras como esa», aseveró antes de destacar que «ya pagó el Concello». «Le dimos durante cinco años una cantidad importantísima para obras, reparaciones y mantenimiento de 600.000 euros al año», lamentó, a la vez que aclaró que «la obra, si solo fuera para Vigo, sí costaría 50.000 euros por cada válvula, sin el baipás».