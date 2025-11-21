Vigo reúne a 200 futuros investigadores

Vigo es estos días el punto de encuentro para más de 200 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria procedentes de varios centros de Galicia y Cataluña. Son futuros investigadores, estudiantes con intereses científicos, que asisten al XIV Foro Intercomunitario de Investigación Juvenil, un evento con el que podrán inspirarse de cara al futuro.

El evento está dirigido técnicamente por el Instituto Cultura, Ciencia y Tecnología (ICCT), junto con la Unión de Cooperativas de Ensino de Traballo Asociado de Galicia ESPAZO COOP, y organizado por los centros El Cairat de Barcelona, el CPR Plurilingüe Alborada de Vigo y el Santiago Apóstol de Soutomaior.

Bajo el lema «Sin investigación no hay futuro», inspirado en una cita de la científica Margarita Salas, el foro incluye ponencias, exposiciones, talleres y visitas. Durante las dos jornadas centrales se abordan temas como sostenibilidad, medio ambiente, salud, biotecnología, Alzheimer, parálisis del sueño, convivencia urbana, empatía, moda, biodiversidad marina, adolescencia o los efectos del consumo de bebidas azucaradas.

Ayer fue la inauguración oficial en el salón de convenciones de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo y, entre otros, intervino Ángel Tomás Camacho, doctor de Vithas Fátima y directivo del Instituto de Cultura, Ciencia y Tecnología (ICCT). Su charla se llamaba «Parasomnias: experiencias anormales que ocurren durante el sueño», pero lo que en realidad escondía era una reflexión sobre la importancia de descansar bien por las noches para poder mantener intacta la creatividad por el día. «Es lo único que la IA no va a poder sustituir en unos años», afirma.

En este momento su campo de batalla es la computación afectiva. Está desarrollando junto a la Facultad de Ingeniería un equipo de electroencefalograma portátil con el que detectar epilepsias antes de que ocurran, advertir por vía telefónica de intentos autolíticos o comunicar a un conductor que debería reducir el ritmo porque está cansado. «Por ejemplo, si pensamos en la ira, se trata de una sensación, pero después también hay signos físicos como aumento de la tensión o sudoración», dice Camacho. Mediante la computación afectiva, la IA puede ponernos en preaviso al leer estos estímulos.

«Esto no es más que una de las muestras de que en poco tiempo se van a a perder millones de puestos de trabajo, porque todo lo que esta automatizado se va a sustituir por IA. Lo que le quiero transmitir a los jóvenes es que hay algo que la máquina no va a poder sustituir y es la creatividad. Todas las profesiones que la tengan y puedan innovar, se salvarán de esto», reflexiona el facultativo.

Advierte de que para que esto se mantenga la clave es el sueño. «Al dormir, en la fase REM -que es en la que se sueña- es donde se fomenta la creatividad», dice el investigador. «Muchas de las grandes ideas surgieron en esta fase de sueño, como Yesterday de Paul McCartney o la tabla periódica de Dimitri Mendeleyev.

Como estos chicos son buenos estudiantes deben conocer la importancia del sueño», concluye. Con todo, también apunta que los oficios que podrían hacerles «millonarios» en el futuro son los de electricista o fontanero.