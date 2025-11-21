«Tuve que reaprender a tocar el órgano de Notre Dame tras el incendio»

Ha actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo, tanto en templos religiosos como culturales. Nombrado organista titular de Notre Dame a los 23 años y organista emérito de la Orquesta Nacional de Montreal desde 2012, Olivier Latry (Francia, 1962) está considerado uno de los principales embajadores mundiales de este instrumento. Hoy, a las 21 horas, tocará en Vigo el de la Concatedral de Santa María, el Alberdi de 1909. Es la tercera de las actuaciones de la quinta edición del Festival de Órgano 8 pés, organizado por la Orquesta Clásica de Vigo

¿Por qué eligió el órgano como su instrumento?

¡No sé si yo elegí al órgano o si el órgano me eligió a mí! Ya tocaba el piano y tuve la oportunidad de tocar una misa de boda en el órgano cuando tenía 12 años. Ese fue el comienzo de esta larga aventura…

¿Cuál cree que es la idea de la gente sobre el órgano y cómo le gustaría que lo vieran?

¡Me gustaría que la gente viera el órgano como el instrumento musical más bello del mundo! Es tan versátil y podemos hacer tantas cosas con él… La mayoría de la gente en Europa piensa en el órgano de la iglesia, lo cual es históricamente cierto, pero también había muchos órganos pequeños en las casas durante el período barroco y hay muchos órganos en salas de conciertos de todo el mundo, especialmente ahora en el continente asiático. También podemos hablar de los órganos de teatro. El órgano puede estar en todas partes, siempre para un uso especial. Tenemos más de cinco siglos de música y muchas obras maestras. ¿Cómo es posible que no le guste a alguien? ¡Siempre podemos encontrar algo que nos guste!

¿Qué significa para usted la catedral de Notre Dame?

Es una parte muy importante de mi vida desde hace más de 40 años. Pero no siento que tenga derechos especiales por ello. En Notre Dame soy simplemente un servidor de la liturgia, estoy allí para ayudar a la gente a rezar y/o a alcanzar una dimensión superior. Simplemente intento dar lo mejor de mí.

¿Y qué sintió al verla arder en el incendio de 2019?

No me lo podía creer y me enfurecí con los responsables de los trabajos de restauración. Sucede con frecuencia durante la restauración de un edificio. Hubo malas experiencias en La Fenice de Venecia, la Bolsa de Copenhague, la Catedral de Nantes... Temía que pudiera ocurrir también en la catedral de Notre Dame y que no pudieran evitarlo...

¿El órgano de Notre Dame suena igual después del incendio? ¿Cómo fue volver a tocarlo?

El órgano suena igual, pero la acústica es muy diferente. Esto hace que el sonido refleje de una manera totalmente distinta en la catedral y tuvimos que reaprender a tocarlo.

Aparte del concierto inaugural de 2024, que supongo que fue muy especial para usted, ¿cuáles han sido los conciertos más significativos o memorables que recuerda?

No solo los conciertos, sino también algunas misas, cuando sentimos una comunión total con la gente que está abajo. Ser organista implica usar la «telepatía» constantemente, ya que a menudo estamos lejos del público e, incluso, a veces escondidos en la zona del coro.

¿Y qué hay de los eventos históricos en los que ha podido participar?

En el pasado, toqué para los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. También participé en algunas celebraciones nacionales con el gobierno y el presidente francés. Entre ellas, recuerdo la misa por las víctimas del terrorismo, hace apenas diez años, donde toqué la «Marsellesa» durante el ofertorio —la pueden encontrar en YouTube—.

¿Qué obras interpretará en el órgano de la Concatedral de Santa María de Vigo?

Interpretaré obras de compositores franceses de finales del siglo XIX, que se ajustan muy bien al estilo del órgano.