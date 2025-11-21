¿Bufanda, paraguas o ambos para ver las luces de Vigo? Así cambiará el tiempo en los próximos días

La masa de aire ártico que el jueves se asentó en la península ibérica ha desplomado los termómetros en el norte, también en Vigo. La ciudad ha marcado esta madrugada una mínima de 4,7 grados Celsius, aunque la máxima escalará hasta los 15 grados, la más alta de Galicia. Eso sí, con el ocaso el mercurio volverá a caer, así que para los que tengan previsto visitar este viernes las luces de Navidad es recomendable no dejarse el abrigo ni la bufanda atrás.

Este primer fin de semana completo con la iluminación encendida, tras la inauguración del sábado pasado, tendrá una meteorología muy cambiante. Si la semana pasada estuvo marcada por la borrasca Claudia y sus abundantes lluvias, esta vez habrá un menú más variado.

Este viernes el tiempo anticiclónico reinará en las Rías Baixas, según la previsión de MeteoGalicia. A estas alturas del año, esto es sinónimo de viento del norte, cielos despejados, sol agradable en las horas centrales y frío intenso una vez que los rayos se apaguen.

Para mañana sábado se esperan cambios, aunque serán progresivos. El viento rolará al sudoeste, lo que implica una mayor nubosidad y riesgo de lluvias, pero también de un aire más cálido. Así pues, durante las primeras horas del día las temperaturas todavía serán muy bajas, con la mínima en valores similares a los de este viernes. Las máximas, por contra, subirán levemente, al tiempo que los cuelos se cubren de nubes.

Será ya a última hora cuando lleguen al área de Vigo las primeras lluvias asociadas al centro de bajas presiones que provocó el cambio de tiempo. Hasta la medianoche no se esperan grandes acumulados, por lo que no deberían ser un gran obstáculo para pasear por la ciudad. En las siguientes horas, las precipitaciones sí serán más intensas.

Domingo lluvioso y nuevo cambio

Y esa será la tónica ya para el domingo. Los pronósticos no apuntan a un gran diluvio, pero sí que lloverá con cierta intensidad, sobre todo según vaya avanzando la mañana. En la otra cara de la moneda, el ascenso térmico será muy notable en las mínimas, hasta el punto de eliminar en la práctica la oscilación térmica. El termómetro se moverá en Vigo entre los 14 y los 16 grados.

Para aquellos que prolonguen el fin de semana o descansen los lunes, esta jornada arrancará de nuevo con precipitaciones, debido al paso de un frente activo. Su paso será rápido, por lo que ya a partir del mediodía se irán abriendo claros y el viento rolará al norte. De este modo, para la hora en la que se active el alumbrado, volverán los cielos despejados y también caerán las temperaturas.

A partir del martes la tendencia es que Galicia vaya quedando en la influencia de las altas presiones, con régimen de vientos de componente norte, baja probabilidad de precipitación en la mitad sur del territorio y descenso de las temperaturas. Es decir, una vuelta a lo que se está viviendo este viernes.