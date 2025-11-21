Silencio del Poder Judicial a la propuesta de Vigo de mantener ocho jueces instructores

Ha pasado un mes desde que los juzgados de Vigo propusieron una fórmula para no perder jueces instructores. Según el Real Decreto publicado en el BOE del 4 de junio, Instrucción nº8 desaparecerá en favor de un segundo de Violencia sobre la Mujer.

La idea de los magistrados y magistradas instructores de Vigo pasaba por que el juez de este órgano, que pasa a estar a disposición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), quede adscrito, a partir del 1 de enero de 2026, a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, la nueva estructura que también entrará en vigor en esa fecha en el marco de la gran reforma judicial.

De este modo, el magistrado pasaría a realizar funciones de refuerzo pero como si de un titular más se tratase, encargándose de los asuntos que ya lleva a día de hoy en su juzgado además de los que le correspondan partir del 1 de enero por reparto ordinario al igual que las guardias.

Esta propuesta contó con el visto bueno del TSXG y fue elevada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que es quien tiene la última palabra para su implantación. Sin embargo, un mes después de este planteamiento y pese a restar 40 días para final de año y que el Juzgado de Instrucción nº 8 desaparezca, no hay respuesta por parte del CGPJ. Tampoco se ha convocado todavía el concurso para la nueva plaza del 2º juzgado de Violencia sobre la Mujer, de modo que impera la indecisión y malestar en los juzgados olívicos sobre qué pasará con las causas pendientes de tramitar –y las que continuarán entrando– por parte del Juzgado de Instrucción nº 8.

Éste órgano continúa señalando como es normal más allá de 2026 y algún magistrado tendrá que hacerse cargo de las mismas así como de causas complejas o incluso secretas que se encuentran en trámite, que no son pocas.

Esta situación también afecta a modo organizativo de los propios juzgados; tanto que ayer mantuvieron una reunión informal magistrados, letrados judiciales y fiscales sobre cómo abordar esta desinformación.