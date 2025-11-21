La salida sur se adaptará a las obras del Corredor Atlántico en Porriño

Un parón para evitar un mal mayor e incluso, una chapuza. La modificación del contrato del estudio informativo de la salida sur de Vigo tiene como principal fin adaptar su trazado a las obras ya previstas del Corredor Atlántico en los accesos a la ciudad. El motivo ha sido que el estudio de alternativas presentado en marzo de 2023 no contemplaba las obras de supresión del paso a nivel de O Porriño y el futuro empalme con el tramo hasta la frontera portuguesa.

Los técnicos del Ministerio de Transportes respondieron este jueves a la petición de información del Concello después de que durante los últimos quince meses no se hubiera notificado nada. «Viene motivada principalmente por los avances en la conexión con Portugal», detallan, antes de recordar la disyuntiva planteada para el trazado. El anterior informe describía dos corredores desde la estación de Urzáiz hacia el municipio porriñés. El corredor norte, con 573,4 millones de euros de presupuesto y 12,31 kilómetros de longitud, discurría por debajo de Puxeiros y casi en paralelo a la A-55 hasta desembocar al norte del casco urbano de Porriño. La opción sur contaba con 14,7 kilómetros y 686,63 millones de euros de presupuesto, optando por un túnel directo bajo Sárdoma hasta As Gándaras. Esta opción era la más probable al ofrecer un menor tiempo de recorrido, pero el estudio informativo debía analizar ambas para determinar cuál era la más eficiente y óptima.

«El problema de dicho proyecto es que se realizaba sobre la premisa de la configuración de la línea actual, sin tener en cuenta la necesidad de duplicación de la misma en caso de que la alternativa norte sea la elegida», resumen los técnicos ministeriales. Así, en la redacción elaborada por Prointec y Geoconsult se incluirá esa doble vía desde la estación de Porriño hasta el polígono de As Gándaras. Esto garantizará que «ambas alternativas estén preparadas para permitir la continuidad directa a Portugal sin necesidad de tener que incorporar posteriormente ninguna tramitación adicional», reseñan en sus explicaciones.

La supresión del paso a nivel en el núcleo urbano, «uno de los más delicados de la red ferroviaria», está pendiente de la firma del convenio con el gobierno municipal encabezado por Alejandro Lorenzo. De hecho, Adif tiene previsto un corte total de la línea entre Redondela y Guillarei para ello durante el primer semestre del 2027.

Este cambio que retrasará hasta finales de 2026 la conclusión del estudio informativo —más de dos años después de lo prometido— conllevará dos ventajas. Por una parte, permitiría que el tercer municipio del área metropolitana esté conectado de forma directa a la red de Alta Velocidad y el Eje Atlántico. En caso de haber elegido la «opción sur», el servicio ferroviario quedaría limitado a la línea convencional que discurre hacia Guixar. Por otra parte garantizará que se pueda acometer el enganche al tramo transfronterizo sin mayores problemas.

Escenario futuro

Esa conexión al país vecino estará coronada por el que será el mayor puente ferroviario de toda la península ibérica. El nuevo puente sobre el río Miño está pendiente todavía del acuerdo entre ambos gobiernos y su ubicación exacta determinaría que la línea saliera en superficie «100 metros en una dirección u otra», tal y como explicó Abel Caballero esta semana.

De esta forma dará igual cuánto tarde Portugal en definir su trazado: la salida sur de Vigo verá la luz más allá del término municipal olívico y estará conectada a la línea actual hacia el nudo de Guillarei. Allí permitirá el enlace a la línea del Miño española hacia Ourense y la portuguesa a Viana do Castelo, además de la de Alta Velocidad a Oporto a través de Braga.

Formalizado el contrato del tramo a la frontera

El retraso en la salida sur, piedra angular de la línea de Alta Velocidad a Portugal, permitirá acompasarlo con el tramo entre Porriño y Tui. El Ministerio de Transportes formalizó este viernes el contrato para la redacción de su estudio informativo por 835.384 euros, IVA incluido.Las empresas elegidas son WSP Spain-Apia y Multicriteri-MCRIT y dispondrán de un plazo de 24 meses para tener listo el estudio informativo. La elaboración del estudio se estructurará en dos fases: el estudio de viabilidad socioeconómico y la redacción para obtener, llegado el momento, el visto bueno ambiental para ejecutar las obras. El departamento de Óscar Puente «reafirma su compromiso del Ministerio de Transportes con Galicia y, en particular, con Vigo», destacando las obras actuales en Redondela o el estudio complementario adjudicado para la variante de Cerdedo.