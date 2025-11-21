Puente garantiza a Caballero que Cerdedo sigue en los planes del Gobierno
El ministro trasladó al alcalde que el mapa que no incluía la línea se debe a un error de la empresa que lo elaboró
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, da por cerrada la crisis abierta a raíz del mapa presentado el pasado lunes por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que no contemplaba la construcción de la línea de alta velocidad ferroviaria por Cerdedo tras una conversación con el propio Puente.
«Seguimos en la misma situación, Vigo es un compromiso de primera magnitud para Transportes y el Gobierno y Cerdedo sigue siendo una realidad», destaca Caballero tras el diálogo con el ministro, añadiendo que este le trasladó que el mapa en el que apoyó su presentación fue elaborado por una empresa externa exclusivamente para la presentación de las mejoras en la línea Madrid-Barcelona y que no tiene relevancia para la planificación del Ejecutivo.
«Se están cumpliendo los plazos con Cerdedo, va en tiempo y forma y el ministro asume y transmite el compromiso de que estará en un futuro cercano y yo le creo», añade Caballero, que promete no obstante «seguir vigilante y atento», por lo que mantendrá el concierto anunciado para reclamar la infraestructura. El regidor garantiza también que el compromiso es total también con la salida sur «aunque no es tan prioritario».
