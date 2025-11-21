El PP critica la gestión con la oficina de turismo municipal
El PP critica que el gobierno local haya decidido trasladar la oficina municipal de turismo debajo del puente de la rúa López de Neira por no haber renovado el alquiler del anterior local, cerca de la rúa Príncipe.
Por el momento, la información se ofrece de forma provisional de lunes a viernes en la casa consistorial y el fin de semana en un stand en Vialia.
«El Concello ha sido incapaz de garantizar un punto de información estable y accesible, no hay previsión, solo chapuzas», censuran desde el grupo municipal popular.
