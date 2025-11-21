Papá Noel se instala en Policarpo Sanz

La Navidad de Vigo va a nuevo atractivo por jornada. Cuando todavía no se ha cumplido ni una semana del encendido de las luces y el árbol de Porta do Sol, la ciudad recibe ahora al que será su vecino más ilustre durante el próximo mes. Papá Noel aterrizó en Vigo por la tarde para recoger las cartas y comprobar que todos los niños se han portado bien durante el último año.

El ilustre personaje fue recibido por el alcalde, Abel Caballero, quien le entregó las llaves de todos los hogares olívicos en su caseta de Policarpo Sanz.

Y llegó Papá Noel a Vigo: su primera jornada de recepción a los niños, en imágenes / Marta G. Brea

Santa Claus recibirá a las familias entre las 17.00 y las 21.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos, se habilitará también una franja matinal entre las 11.00 y las 14.00 horas. Pegada a Porta do Sol, este año llegará con una importante novedad: un sistema de tiques para gestionar la entrada a su casa y evitar así las largas colas que se forman cada año. Este año también está previsto que Papá Noel recorra diferentes barrios de la ciudad en un coche decorado con motivos navideños.