Buenafuente bromea con el fallo en el encendido de la Navidad de Vigo: «Un vecino calentó un vaso de leche»
«Los elfos están en Laponia esperando a ver qué dice el alcalde», comenta el presentador en su monólogo de Futuro imperfecto
La Navidad de Vigo renueva su impacto mediático más allá del Padornelo. El encendido de las luces, el pasado sábado, se coló anoche en el monólogo de Andreu Buenafuente en su programa de TVE, Futuro imperfecto. El presentador bromeó sobre una ceremonia marcada por el pequeño cortocircuito que afectó al árbol y que lo mantuvo apagado durante unos minutos. «Me gusta pensar que un vecino encendió el horno, se tenía que calentar un vaso de leche», ironizó sobre el fallo eléctrico.
El humorista arrancó preguntando al público había contemplado las auroras boreales del pasado fin de semana: «Claro que no las habéis visto, porque no eran auroras boreales, era Abel Caballero, que este sábado ha encendido el árbol». En su monólogo, punteado con parodias del acento gallego, aludió a los «12 millones de luces led» y el supuesto impacto que las mismas tienen en el sistema eléctrico de la ciudad.
Buenafuente recordó que la causa del traspié fueron las intensas precipitaciones caídas ese día, lo que aprovechó para satirizar con que es «muy raro» que llueva en Vigo. Su intervención se intercalaba con el vídeo del directo y se mostró el momento en el que el alcalde bromeó con las responsabilidades del edil encargado de las luces, Ángel Rivas. «La cara del concejal... Está buscando piso en Portugal», comentó.
«Abel Caballero le ha quitado la Navidad a Madrid, las Fallas a Valencia y el apagón a Pedro Sánchez», señaló el presentador, en hipérbole comparativa entre el pequeño cortocircuito del pasado sábado y el fundido a negro de todo el sistema eléctrico del 28 de abril.
También hizo chanza sobre el hecho que de que Caballero se atribuya la responsabilidad de encender la Navidad en todo el planeta: «Están los elfos en Laponia esperando a ver qué dice el alcalde». La parte del monólogo dedicada al encendido remató con un montaje con escenas de la película Contact, que narra los intentos de establecer conexiones con extraterrestres, e intervenciones del regidor. «CONTACTando con Vigo», lo titularon.
