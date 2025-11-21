El instituto de investigación iLingua arranca con un congreso
Expertos de varios países participan durante dos días en el congreso que pone en marcha el Instituto de Investigación Lingua de la UVigo (iLingua). La reunión, que tiene como objetivo impulsar sinergias y dar a conocer los últimos avances, fue inaugurada en Redeiras por la vicerrectora Mónica Valderrama, el director de iLingua, Javier Pérez, y la profesora María Méndez.
José Ramón Calvo, de la Universidad de Alicante, abrió el programa con una conferencia sobre videojuegos, juegos serios y gamificación en la enseñanza de segundas lengua. En total, se presentarán 45 comunicaciones de universidades españolas, así como de Colombia, Italia, EE UU y Senegal. Y habrá cuatro conferencias plenarias de Mercè Lorente (Pompeu Fabra), Vincent Renner (Lumiére Lyon 2), Chelo Vargas (Alicante) y Carmen Varo (Cádiz).
