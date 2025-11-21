Los hoteles enfilan la Navidad con otro récord a su alcance mientras Papá Noel ya se ha instalado en Vigo

Los hoteles y pensiones viguesas afrontan desde la semana pasada su segunda temporada alta del año con otro récord a tiro, el de batir de nuevo la marca de viajeros alojados conseguida el pasado año, que quedó fijada en 537.525 personas. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), estos establecimientos han recibido entre enero y octubre 430.315 viajeros, un millar menos que los que se registraban en el mismo período de 2024, por lo que una buena campaña navideña los puede catapular a otro hito. En octubre, mes que coincide entre otros eventos con Conxemar, los hoteles alojaron a 43.055 viajeros, que contrataron algo más de 70.000 noches.

En el acumulado del año, destaca un incremento del visitante llegado desde otro punto de España y un ligero retroceso en el foráneo. El indicador que sí flaquea algo más es el de la estancia media de los viajeros, que han reducido en un 10% la cifra de pernoctaciones registradas, al pasar de las 816.293 del año pasado a 735.712 en el actual ejercicio, por lo que parece una quimera volver a superar el millón de noches hoteleras contratadas, barrera que se superó por primera vez en 2024.

Los datos arrojan, con todo, que el personal empleado en el sector hotelero está en máximos de los últimos 15 años fuera de la temporada de verano, con 626 personas trabajando y 73 establecimientos abiertos, que ofrecen cerca de 5.400 plazas.

Papá Noel se instala en Policarpo Sanz

La Navidad de Vigo va a nuevo atractivo por jornada. Cuando todavía no se ha cumplido ni una semana del encendido de las luces y el árbol de Porta do Sol, la ciudad recibe ahora al que será su vecino más ilustre durante el próximo mes. Papá Noel aterrizó en Vigo por la tarde para recoger las cartas y comprobar que todos los niños se han portado bien durante el último año.

El ilustre personaje fue recibido por el alcalde, Abel Caballero, quien le entregó las llaves de todos los hogares olívicos en su caseta de Policarpo Sanz.

Santa Claus recibirá a las familias entre las 17.00 y las 21.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos, se habilitará también una franja matinal entre las 11.00 y las 14.00 horas. Pegada a Porta do Sol, este año llegará con una importante novedad: un sistema de tiques para gestionar la entrada a su casa y evitar así las largas colas que se forman cada año. Este año también está previsto que Papá Noel recorra diferentes barrios de la ciudad en un coche decorado con motivos navideños.