Guitián: «La IA es el mayor avance en Medicina desde los antibióticos»

«La inteligencia artificial es un cambio de era en nuestra sociedad y también en Medicina», sostiene Pedro Guitián, doctor en Medicina y Cirugía, odontólogo y especialista en Cirugía Oral. Ayer, dentro del ciclo de conferencias organizado por Fundación Provigo, trató de responder a la curiosidad que esta tecnología provoca en la sociedad y, también, «despertarla» en aquellos que aún no la sientan. Él está convencido de que, desde el descubrimiento de los antibióticos, es «el avance más grande en Medicina, lo que nos va a valer para salvar más vidas». Sobre todo, desde el ámbito preventivo, la atención más coste-efectiva.

«La inteligencia artificial al servicio de todos: datos que salvan y transforman la salud» es el título de la conferencia divulgativa que impartió el doctor Guitián en la sede de Afundación, en la que abordó la ventana de posibilidades que esta tecnología abre no solo para la Odontología, sino también para los distintos ámbitos de la Medicina. Defendió que «no va a sustituir» al doctor, pero sí va a ayudarle mucho —sobre todo, en el diagnóstico— y permitirle que dedique «más tiempo a los pacientes».

Guitián defiende que una IA «bien entrenada es muy útil», aunque señala que el índice de fiabilidad no es del 100%. «La gente aún no se fía de la IA, pero lo que tienes es que fiarte del médico», les responde.

Está de acuerdo en buena parte con una afirmación de Elon Musk en la que afirma que los robots será los mejores cirujanos del futuro. Él lo compara con los avances en el pilotaje de aviones. Hoy, el piloto maneja menos la nave y supervisa más y el avión es más seguro.

La Clínica Guitián está en el top cinco de las europeas en cirugía odontológica navegada —que no robótica— , con la que ganan en precisión y colocan el implante a través de la encía sin incisión. La clínica ya ha realizado centenares.