La «furgo» de Dabiz Muñoz aparca en la Navidad de Vigo
La foodtruck de Pollos Muñoz se suma a las luces de Vigo con una nueva carta
El proyecto sobre ruedas de Dabiz Muñoz vuelve a Vigo por Navidad. La foodtruck del mediático chef madrileño se instalará desde mañana junto a la marquesina de El Corte Inglés, en plena Gran Vía.
«Pollos Muñoz» aparcará en el centro de las luces de Vigo con su nueva carta para la que en palabras del propio cocinero «no estáis preparados». Los vigueses y los turistas podrán probar durante las fiestas todas las nuevas propuestas, siempre con el pollo frito crujiente como protagonista: la Crispy Bollywood, la Kimchicken, las alitas fritas crujimelosas... Una selección muy callejera que en su anterior visita ya dejó largas colas en la ciudad.
La furgo abrirá este sábado 22 de noviembre y se quedará hasta el 5 de enero.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo