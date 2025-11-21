La «furgo» de Dabiz Muñoz aparca en la Navidad de Vigo

El proyecto sobre ruedas de Dabiz Muñoz vuelve a Vigo por Navidad. La foodtruck del mediático chef madrileño se instalará desde mañana junto a la marquesina de El Corte Inglés, en plena Gran Vía.

«Pollos Muñoz» aparcará en el centro de las luces de Vigo con su nueva carta para la que en palabras del propio cocinero «no estáis preparados». Los vigueses y los turistas podrán probar durante las fiestas todas las nuevas propuestas, siempre con el pollo frito crujiente como protagonista: la Crispy Bollywood, la Kimchicken, las alitas fritas crujimelosas... Una selección muy callejera que en su anterior visita ya dejó largas colas en la ciudad.

La furgo abrirá este sábado 22 de noviembre y se quedará hasta el 5 de enero.