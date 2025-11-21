La Fresería, la cadena viral de fresas con chocolate, prepara su desembarco en Vigo

La fiebre por las fresas «más famosas de España» aterriza en Vigo. La Fresería, la joven cadena de franquicias especializada en vasitos de fresas frescas con chocolate y todo tipo de toppings, prepara la apertura de su primer establecimiento en la ciudad.

Nacida a partir de un pequeño local en Madrid , La Fresería se ha convertido en uno de los fenómenos gastronómicos del momento. En solo medio año de expansión como franquicia, la enseña suma ya más de una veintena de unidades de negocio entre tiendas abiertas y en proceso de apertura, con presencia en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Córdoba, Girona, Figueres o Jaén y nuevas franquicias en Granada, Sevilla, Santander, Alicante, Marbella, Alcalá de Henares, Platja d’Aro, Granollers o Fuengirola.

El éxito del concepto se apoya en una idea sencilla y muy fotogénica: un vaso de fresas frescas 100 % nacionales, a las que el cliente puede añadir diferentes salsas -entre ellas chocolates, cremas de avellanas o sabores como pistacho o Lotus- y una lista casi interminable de toppings, desde crumble de galleta hasta cookie dough, marshmallows u ositos de goma. Todo preparado al momento en un mostrador muy visual, pensado para que la experiencia acabe en Instagram o TikTok tanto como en el paladar.

La compañía presume de trabajar solo con fresas de origen nacional, que llegan a diario «directamente de los mejores campos de España», y de un producto personalizable en el que el consumidor «es el chef de su propio vasito». Ese enfoque, unido a un ticket medio asequible y a locales de pequeño formato, de entre 20 y 50 metros cuadrados, ha convertido la marca en un modelo de franquicia muy atractivo para emprendedores.

En paralelo a su carta clásica, la cadena ha lanzado recientemente el «Fresalado», un helado de yogur griego de base premium con toppings gourmet como cookie dough americano o pistacho «Dubái», con el que aspira a desestacionalizar todavía más el consumo y atraer público durante todo el año.

El desembarco en Vigo se producirá en un contexto de auténtico boom de heladerías y locales de postre en la ciudad, donde propuestas recientes como Framenti, con sus helados artesanales servidos en brioche, han demostrado la buena acogida del público incluso fuera de la temporada alta. La Fresería se sumará así a esa ola, con la vista puesta tanto en el público joven, muy activo en redes, como en familias y turistas.

Por el momento, la empresa no ha hecho pública la fecha de apertura del establecimiento vigués que se situará en la calle Carral. La previsión es que, una vez abra sus puertas, la imagen de colas frente al local vuelva a repetirse. Vigo será la primera plaza en Galicia con presencia de La Fresería, que también ha anunciado una segundo establecimiento en Santiago.