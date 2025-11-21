La diva de los pies descalzos resuena en el edificio Cambón

Cesária Évora, la llamada «diva de los pies descalzos», es una grande de la musica y ayer su voz y su historia resonaron a través de un docuemental en el Auditorio do Parque Nacional das Illas Atlánticas. La proyección forma parte del ciclo «Activistas: cinema por mulleres» que se celebra en la ciudad hasta el próximo 11 de diciembre. Ayer, tras visualizar el filme, hubo un coloquio con Egídia Souto, especialista en arte, patrimonio y estudios africanos.

La próxima cita será el 27 de noviembre con Mulheres do Meu País (Raquel Freire, 2019).