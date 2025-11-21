Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Víctor P. Currás
Los aeropuertos del noroeste, excepto Vigo, reciben subvenciones por más de 27 millones de euros al año
La amenaza para los aeropuertos gallegos no está solo dentro de la comunidad o al sur del Miño. Más allá de la falta de coordinación entre Alvedro, Lavacolla y Peinador o el poderío de Sá Carneiro en Oporto, la oferta de las aerolíneas se ha visto afectada por la alta competitividad del resto de regiones del noroeste peninsular, donde cada año se destinan más de 27 millones de euros anuales para captar rutas, la mayoría por duplicado.
X. A. Taboada
Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
La Xunta negocia con los sindicatos el diseño final del reglamento de evaluación del rendimiento en el trabajo y ascenso profesional.
Adrián Amoedo
Uruguay ampliará la denuncia a Cardama y Aclunaga sale en defensa del astillero
El Gobierno de Uruguay da un paso más en su intento por rescindir el contrato firmado con Astilleros Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas por 82,2 millones de euros, ya en obra.
Adrián Amoedo
La aeronáutica gallega se rearma para el histórico salto productivo de Airbus
La aeronáutica gallega, por volumen y empresas involucradas, es todavía un sector incipiente pese a que entre sus filas cuenta con grandes empresas como Delta Vigo y Utingal en la provincia de Pontevedra, entre otras, o Coasa (Aernnova) en la de Ourense. Lo que sí parece es que su futuro va al alza, especialmente gracias el devenir de sus clientes. Aunque la pandemia de covid hizo daño, los principales productores de aeronaves cuentan ahora con numerosos pedidos. Y entre ellos destaca Airbus, la multinacional europea que ha anunciado recientemente que «está acelerando todos sus programas de aviones comerciales» y, en concreto, está disparando la cadencia de la familia superventas A320 para llegar a las 75 aeronaves al mes en 2027.
Sandra Penelas
El profesor de Industriales Jacobo Porteiro, tercer candidato al Rectorado de la UVigo
El catedrático de Industriales Jacobo Porteiro será el tercer aspirante al Rectorado de la UVigo y anunciará mañana oficialmente en Redeiras su candidatura.
Se presentará al frente del nuevo colectivo ConSenso y con un proyecto con el que pretende impulsar "unha renovación institucional valente, audaz e construída desde o amplo acordo de toda a comunidade universitaria".
Carlos Ponce
El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
El grupo Viqueira destinará las cuatro primeras plantas del edificio de viviendas en la villa marinera a este formato de vida comunitaria para personas de entre 25 y 40 años.
Judit Bernárdez
Don Eloy, el sacerdote poeta de Mos que dedica hace poesía de personajes que no se esperarían de un cura: «No trato de ser espiritual, para eso ya hay grandes santos»
Don Eloy, párroco de Tameiga, Dornelas, Guizán y Louredo, acaba de desempolvar una afición que practica incluso desde antes de decidir que quería entregar su vida al servicio de Dios. «Mis primeros versos se los dediqué a una jovencita que iba a la playa de Aldán, en Areacova, por la que sentía inquietudes, entre los 12 y 13 años», recuerda Eloy Perales, que ahora, con 46 años, ha publicado su primer libro de poemas, «Hotel», cuyos arquetipos de protagonistas no son los que se esperaría de un cura: un hombre y una mujer «de mala vida».
Marta Fontán
La Audiencia reconoce a una viuda el derecho a relacionarse con la hija de su marido fallecido
La madre de la menor se opuso firmemente a a que su hija se relacionase con la viuda de su expareja, pero los magistrados concluyen que la demandante tiene la condición de «allegada» a la niña, cumpliéndose así las exigencias contempladas en el Código Civil, y que, además, mantuvo durante años una «estrecha relación» con ella derivada de los períodos en los que la pequeña estaba con su padre en virtud del amplio régimen de visitas que tuvo el hombre hasta que murió.
Víctor P. Currás
Durão Barroso, en la Vigo Global Summit 2025: «Europa necesita de crisis para avanzar»
Con la legitimidad de haber sido el jefe de Gobierno del ejecutivo comunitario durante una década, José Manuel Durão Barroso no duda en afirmar que el la situación global actual es «difícil, polarizada, fragmentada y peligrosa». Pero no por ello tiene que ser mala. El expresidente de Portugal y bisnieto de gallegos —su familia emigró de esta provincia a Trás-os-Montes— defiende la tesis de los padres fundadores de la Comunidad Europea y tiene claro que ésta «necesita de crisis para avanzar».
Alberto Leyenda
Las lluvias de Claudia desbordan el río Miñor en Gondomar y la Xunta vigila cauces en Vigo y Redondela
Las persistentes lluvias que desde la noche del martes está dejando la borrasca Claudia en el oeste de Galicia empiezan sobrepasar la capacidad de algunos ríos. El Miñor, a su paso por Gondomar, ya se desbordó a primera hora de la tarde de este miércoles, y eso que coincidía con la bajamar.
