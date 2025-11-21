La Diputación de Pontevedra renueva su alianza con el MARCO, con 100.000 euros para exposiciones y actividad

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, y el director del MARCO, Miguel Fernández-Cid, firmaron ayer el convenio de colaboración mediante el que la institución provincial aporta al museo municipal 100.000 euros para impulsar su actividad, contribuyendo a la producción y realización de exposiciones, publicaciones y otras actividades.

Sánchez ha explicado, en el acto de firma pública del acuerdo, que esta aportación sirve para apoyar las muestras de Susanne Themlitz, Laura Lio o Érguete, los foros 'Diálogos abertos' y 'As voces femininas non se escoitan', o los catálogos de Juan Giralt y Alfonso Galván, entre otras iniciativas.

«Damos un impulso al desarrollo del museo MARCO para que sea un lugar próximo a la ciudad y disponga de una oferta variada y atractiva. Queremos que sea un espacio vivo y abierto, facilitando el acceso universal a la cultura y, por tanto, a su poder transformador», ha proclamado la vicepresidenta provincial.