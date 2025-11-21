Un creativo vigués convierte su C.V. en videojuego y opta a premio
REDACCIÓN
Vigo
Antón Veiga es director creativo en la firma viguesa Torres y Carrera y un día se le ocurrió plasmar su currículo en un videojuego. El resultado le gustó al jurado de los Premios Paraguas, del Clúster da Comunicación de Galicia que lo ha elegido como finalista en el apartado de «Estratexia máis eficaz». Compite con «O mellor agasallo da historia» do Real Club Celta y «Todo es marketing», de Recados Carmen. El videojuego comienza con: «Hoy es mi primer día en la búsqueda de un nuevo empleo». A continuación, anima a mover su figura en busca de trabajo.
