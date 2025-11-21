Tres ovejas sin dueño en Vigo: el Concello las subastará por cinco euros si nadie las reclama

El Concello de Vigo trata de localizar al propietario de tres ovejas que fueron capturadas en la calle Manuel Lago, en la parroquia de Coruxo, y que podrían terminar subastadas si nadie las reclama. Los animales -dos hembras y un macho, todos de capa blanca y de edades aproximadas de seis meses, dos y cuatro años- figuran ya en un edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como reses mostrencas bajo custodia municipal.

Según fuentes municipales, las ovejas aparecieron el 24 de septiembre por la mañana, deambulando sin rumbo y sin ningún tipo de identificación en las inmediaciones del CEIP A Paz, lo que obligó a movilizar al área de Medio Ambiente y al servicio de recogida de animales. Desde entonces permanecen alojadas y atendidas en un centro ecuestre municipal.

Bueyes en Coruxo / Alba Villar

Plazos de reclamación y subasta

El anuncio del BOE, fechado el 10 de noviembre, abre un plazo de quince días hábiles desde su publicación para que el legítimo propietario acredite la titularidad del ganado. En caso de presentarse, deberá asumir los gastos derivados de la captura, manutención y custodia de las reses, así como los posibles daños ocasionados.

Si nadie las reclama dentro de ese periodo, el Concello organizará una subasta pública con un precio de salida simbólico de cinco euros por animal. La puja se celebrará en las instalaciones municipales, y solo podrán participar personas que cuenten con una explotación inscrita en el Rexistro de Explotacións Gandeiras (REGA), requisito imprescindible para poder registrar a los animales y garantizar su trazabilidad sanitaria.

El gobierno local subraya que el objetivo prioritario es localizar al dueño o, en su defecto, encontrar un nuevo hogar para las ovejas dentro de una explotación autorizada, evitando así abandonos y asegurando su bienestar futuro.