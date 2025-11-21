El oceanográfico híbrido enchufable del CIM se estrena en primavera

El rector Manuel Reigosa, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, y el director del Centro de Investigación Mariña (CIM), Daniel Rey, participaron este viernes en el acto de cesión de un punto de amarre céntrico y dotado de suministración eléctrica al nuevo buque oceanográfico de la Universidad de Vigo.

Se trata de la primera embarcación profesional construida en España con propulsión híbrida enchufable. Se encuentra actualmente en su fase final de puesta a punto y se prevé que lleve a cabo su primera campaña en la primavera del año que viene.

Características técnicas

Este pequeño oceanográfico fabricado por Rodman Polyships es tipo monocasco y con un acabado «del más alto nivel de calidad» para los barcos profesionales de esta clase. Y tanto el casco como la cubierta están fabricados con poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Además, su tripulación será de 12 personas, podrá alcanzar una velocidad máxima de 15 nudos y tendrá una autonomía de 72 horas.

La embarcación dispondrá de un motor diésel marino y de otro eléctrico alimentado por baterías de litio y una línea de eje, así como de aerogeneradores eólicos y de paneles solares. De esta forma, podrá utilizar energías limpias y reducir su impacto mientras esté atracado en puerto o muestreando en el mar.