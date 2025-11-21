BNG afirma que el PXOM podría anularse por irregularidades
El BNG de Vigo denunció graves irregularidades en la respuesta enviada por el Concello a las más de 4.500 alegaciones formuladas al nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo.
La formación nacionalista advirtió de que estos incumplimientos legales podían dar lugar a la anulación del documento urbanístico y a la indefensión de la ciudadanía, que recibió la comunicación una vez superado el plazo para presentar una reclamación judicial.
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, valoró que la demora en la comunicación está «inxustificada e é ilegal».
