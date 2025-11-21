atlanTTic cumple 15 años como «agente clave» de Galicia
El centro atlanTTic celebró ayer en el Tinglado del Puerto su 15º aniversario con un acto en el que participó el conselleiro de Educación y el rector vigués, así como parte de sus investigadores, que expusieron sus proyectos, y miembros del ecosistema tecnológico gallego.
El conselleiro Román Rodríguez se refirió a atlanTTic como «un referente» en innovación, transformación digital y ciberseguridad, así como un «axente clave» para la Galicia del futuro.
También participó el alcalde Caballero, que destacó que el centro es «un orgullo» para Vigo y un «motor fundamental».
