La banda Árgonat Band ofrece un concierto en Vigo para financiar su participación en un certamen internacional de acordeón

La formación gallega Árgonat Band, integrada por 15 jóvenes músicos, actuará este 22 de noviembre en Plaza Elíptica a las 19.30 horas. Darán un concierto gratuito cuyo objetivo es darse a conocer y recaudar fondos para costear su participación en un concurso internacional de acordeonistas en Montargis, Francia. La banda ha sido seleccionada para competir tras proclamarse, este año, campeona de Españaen su categoría, en el concurso nacional de bandas de acordeón celebrado en mayo. Ese triunfo les dio acceso al certamen internacional, que incluye una fase online previa evaluada por jurado internacional y una fase final presencial a la que han logrado clasificarse.

El profesor e integrante Juan Bande, explica que el grupo nació hace una década como una apuesta por «romper con los estereotipos del instrumento». Lo formó inicialmente con alumnos que entonces tenían nueve años. Hoy, el rango de edad va desde los 15 hasta los 35 años. Su propuesta combina acordeones con gaita, violín, flauta travesera, clarinete, batería y bajo eléctrico y su repertorio incluye rock, pop y música actual. El objetivo del concierto en Vigo, afirma, es doble: «Darnos a conocer y recoger los donativos que el público quiera aportar», ya que el viaje a Francia debe ser asumido por la propia agrupación.

Respecto al estado del acordeón entre la juventud, considera que sigue siendo un instrumento minoritario: «Es pesado y complejo, y muchos prefieren opciones más fáciles». Sin embargo, reivindica su versatilidad: «Si hace falta tocar reggaetón, se toca reggaetón». Cree que la mejor manera de convencer a nuevos alumnos es mostrar que el acordeón permite interpretar cualquier estilo musical.

El grupo afronta la cita internacional con ambición: «La idea es ganarlo», admite. Más allá del premio económico, destaca que sería un reconocimiento al trabajo realizado durante diez años, a los ensayos y al compromiso de una formación que ahora aspira a representar a España en el podio mundial del acordeón.