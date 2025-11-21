Vinilos de cerámica: si los romanos grabasen música

«Si los romanos hubiesen grabado música sería de esta forma». Con esa frase, Alexandre Cancelo resume el espíritu de Analogik Dreams, el sello musical analógico que acaba de realizar su primera grabación y que propone un modelo de creación y distribución sonora desafiante. El proyecto nace con la intención de construir un sistema disruptivo donde convivan prácticas artesanales y tecnologías digitales. La sesión inaugural puso a prueba la idea central de la investigación: sacar música de discos hechos con cerámica. No se trata de un gesto arqueológico, sino de «desenterrar un vestigio que nunca existió», de imaginar cómo habría sido un soporte sonoro en otro tiempo y materializarlo ahora, cuando la industria musical se ha vuelto cada vez más estandarizada, comercializada y externalizada .

Su conexión con la antigua roma viene de la técnica que emplean para conseguir que la cerámica grabe canciones reproducibles en un tocadiscos: Terra Sigillata, consiste en aplicar una capa delgada de arcilla molida sobre la superficie de una pieza de cerámica antes de la cocción, ahí graban los surcos que representan la vibración del sonido.

Desenterrar un vestigio que nunca existió Alexandre Cancelo — Miembro de Analogik Dreams

En las instalaciones del espacio vigués RíoLagares, se invitó al público a participar en esta investigación, a entrar en su «juego». Su misión en el taller era observar, con eso bastaba. La escena tenía algo de demostración y algo de ritual: La aguja grabadora, una pieza de mediados del siglo XX, trazaba los surcos mientras el dúo Clo Plas interpretaba. El instrumento, diseñado para pizarra y vinilo, fue adaptado por el musicólogo e ingeniero del proyecto, Aleksander Kolkowski, para trabajar en cerámica. Él, junto con Cancelo y la ceramista Olalla Lojo, de Misoco Designs, son las mentes que hay detrás de este proceso de experimentación. «Podemos fallar, estamos buscando», recuerda Cancelo, sin embargo, está seguro de que es posible, ya lograron sacar sonido de la arcilla.

Analogik Dreams

El sello musical nació en los momentos libres del Festival Sinsal, en el que participan los tres creadores. Kolkowski, músico, Lojo, ceramista, «yo fui el encargado de darle forma a la idea», asume Cancelo. Sus fantasías comenzaron a materializarse cuando presentaron la propuesta al Ministerio de Cultura, entre más de 600 proyectos quedaron segundos y consiguieron financiación. Con el apoyo económico y la promoción de Sinsalaudio, comenzaron a desarrollar el diseño. El objetivo principal era crear tanto «un objeto escultórico» como un soporte musical funcional. Un disco que sitúa a la música —habitualmente intangible en la era del streaming— en un territorio físico, del que «podemos formar parte».

Son tres grupos los que harán su grabación en directo: Clo Plas, de Xiana Arias e Berio Molina, que tocan música experimental; Os Lindes, el dúo de síntesis generativa y voz que forman Marco Maril y el propio Cancelo; y finalmente, Carmen López, una gaitera que lleva el instrumento a territorios inesperados con loops y capas electrónicas. No eligieron facilidad, sino desafío. Cada disco será único, y de cada grupo apenas saldrán a la venta «tres o cuatro piezas», por eso invitan a la gente a asistir a las grabaciones en directo. Las siguientes serán el 27 y el 29 de noviembre. Esperan, también, hacer una exposición en el futuro.