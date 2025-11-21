Los aeropuertos del noroeste, excepto Vigo, reciben subvenciones por más de 27 millones de euros al año

La amenaza para los aeropuertos gallegos no está solo dentro de la comunidad o al sur del Miño. Más allá de la falta de coordinación entre Alvedro, Lavacolla y Peinador o el poderío de Sá Carneiro en Oporto, la oferta de las aerolíneas se ha visto afectada por la alta competitividad del resto de regiones del noroeste peninsular, donde cada año se destinan más de 27 millones de euros anuales para captar rutas, la mayoría por duplicado.

El fin del contrato de 605.000 euros anuales entre el Concello de Vigo y Ryanair el 31 de diciembre con la ruta a Londres-Stansted dejará a la terminal olívica como una «rara avis» en ese panorama hipercompetitivo, siendo el único sin ayudas públicas directas entre el río Miño y el Deva, en Euskadi.

Después del bum de la movilidad tras la pandemia las aerolíneas han tenido que elegir dónde enviar sus aviones ante los retrasos para recibir otros nuevos. Y ahí quien paga, manda. El Gobierno de Cantabria y la Junta del Principado de Asturias han liderado esa ofensiva publicitaria hasta alcanzar la veintena de rutas en dos aeropuertos regionales que hasta ahora igualaban a los de Vigo y A Coruña en tráfico.

En el caso de Santander se han presupuestado 49,6 millones de euros desde marzo de 2023, aunque su gasto anual se reduce a 9.735.638 euros entre renuncias de aerolíneas y concursos desiertos. El «Severiano Ballesteros» tiene prácticamente todas sus rutas funcionando con estas ayudas indirectas, incluyendo la de Iberia a Madrid (4,2 millones sin IVA) o la de Barcelona de Vueling, con 980.000 euros para dos años.

Entre los destinos añadidos se encuentran las grandes ciudades europeas (Londres, Manchester, Bruselas...) pero también rarezas como Granada, Marrakech, Bucarest o la última licitación a Sofía. También vuelve a aparecer Vigo en un convenio a tres bandas que incluye Almería y Jerez. Hasta la «espantada» por la subida de tasas de Aena, Ryanair ganaba 4,7 millones anuales de fondos públicos solo en Cantabria.

En el caso asturiano (49,.3 millones presupuestados) se acaba de activar un nuevo contrato de 10 lotes para Ámsterdam, París, Lisboa y otras capitales europeas por un importe máximo de 6,1 millones al año. La principal beneficiada es Volotea, que tiene en esta terminal su principal base. En el Principado sí que ha habido rutas que han conseguido afianzarse después de una inversión inicial.

Es el caso de la presencia de Lufthansa que, tras lograr un contrato de 1,2 millones de euros en febrero de 2024, seguirá operando el próximo año «a mercado». Así lo confirma la cuenta especializada @Fly_NorthSpain, quien apunta a que concentrará los vuelos en Frankfurt (4 vuelos semanales) tras suprimir la única frecuencia a Múnich.

Por otra banda, el Concello de A Coruña tendrá que renovar el próximo año los convenios de rutas como Valencia y Málaga con Volotea (192.995 euros cada uno) o Londres con Vueling. Mientras, mantiene los de Easyjet a Milán y Ginebra con gran éxito de ocupación, aunque a costa de la reducción de plazas en Santiago.

Hay otros ejemplos que escenifican esta desigualdad entre Peinador y los otros competidores en la «España Verde» del noroeste. Binter eligió Vigo como su primer destino peninsular en 2018 y esta Navidad alcanzará las 12 frecuencias semanales con Tenerife y Gran Canaria. Esta oferta de récord es a mercado, mientras que A Coruña, Asturias y Cantabria pagan 1.615.350 euros por menos vuelos.

Santiago, la más opaca

También León, pese a su inferior número de viajeros, destaca en el ránking de ayudas. Ayuntamiento y Diputación destinan 2,4 millones anuales para las rutas estacionales de Air Nostrum. Pese al alza del 20% en lo que va de año, se mantiene en 65.044 viajeros, menos que el de Peinador en un mes de temporada baja.

El caso de Santiago es diferente. Mientras el resto de administraciones publican en el Portal de Contratación los contratos para estas «servicios de promoción turística», Incolsa —la empresa municipal compostelana para esta materia— los ha ocultado de forma reiterada, alimentando así las acusaciones de subvenciones encubiertas por parte de otros alcaldes. Desde 2022 la asignación permanece congelada en 1,089 millones de euros anuales repartidos entre Ryanair (66%) y Vueling.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya ha indicado que no financiará más rutas hasta que la Xunta y la Diputación aporten fondos.

Aena insonoriza 12 nuevas viviendas en Peinador

Aena informó este jueves a la Comisión de Seguimiento Ambiental de Vigo de los últimos avances en el Plan de Aislamiento Acústico del aeropuerto. Entre las novedades trasladadas destaca la aprobación de actuaciones de aislamiento acústico en 12 nuevas viviendas que se suman a otras nueve en fase de ejecución.

Esta docena ya está en contratación.A su vez, cinco nuevas residencias se han incluido ya en el plan, lo que eleva a 269 las que ya disponen de dicha insonorización o están en marcha los trabajos para lograrla. El censo total en el aeropuerto de Peinador es de 508 viviendas, aunque los propietarios de 175 aún no han ejercido su derecho a solicitar dichas mejoras acústicas.