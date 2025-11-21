Los 75 participantes en Vigo Emprega avanzan en su formación profesional
Además de su capacitación, realizan obras en instalaciones municipales
Los 75 participantes (16 de ellos mujeres) en la actual edición del programa Vigo Emprega recibieron la visita del alcalde, Abel Caballero, que puso en valor la formación remunerada que reciben durante nueve meses en construcción, albañilería, electricidad, pintura, jardinería o carpintería para facilitar su incorporación al mercado laboral.
«Es un trabajo de formación remunerado y útil para la ciudad», subrayó Caballero. Destacó que realizan obras de interés municipal como reformas en colegios, obras en cementerios o eliminación de barreras arquitectónicas.
Por otro lado, el regidor anunció que el Concello invertirá 40.000 euros en arreglar las puertas de acceso al Castro y que se activará un protocolo para evitar accidentes por heladas.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo