Los 75 participantes en Vigo Emprega avanzan en su formación profesional

Los 75 participantes (16 de ellos mujeres) en la actual edición del programa Vigo Emprega recibieron la visita del alcalde, Abel Caballero, que puso en valor la formación remunerada que reciben durante nueve meses en construcción, albañilería, electricidad, pintura, jardinería o carpintería para facilitar su incorporación al mercado laboral.

«Es un trabajo de formación remunerado y útil para la ciudad», subrayó Caballero. Destacó que realizan obras de interés municipal como reformas en colegios, obras en cementerios o eliminación de barreras arquitectónicas.

Por otro lado, el regidor anunció que el Concello invertirá 40.000 euros en arreglar las puertas de acceso al Castro y que se activará un protocolo para evitar accidentes por heladas.