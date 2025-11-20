Vigo se prepara para recibir la marca más «influencer» en Príncipe

El número 13 de la calle Príncipe de Vigo se ha sumado recientemente a la ola de nuevas aperturas comerciales en el centro de la ciudad. En este local, que antes era una zapatería que cerró con liquidación, un cartel en el escaparate anunciando la llegada «proximamente» de Bimani.

Esta marca, fundada en Madrid en 2012 por la influencer y emprendedora Laura Corsini, se caracteriza por ofrecer productos de diseño elegante, atemporal y de alta calidad. Aunque sus precios superan los 100 euros, lo que la posiciona en el segmento de lujo, ha ido expandiéndose por varias ciudades españolas como Barcelona, Valencia y Sevilla, y también está presente en varios "corners" de El Corte Inglés.

La apertura de Bimani en Vigo forma parte de su estrategia de expansión, que ha cobrado fuerza en 2025 con un relanzamiento que busca ampliar su mercado sin perder su esencia. A través de la imagen de su fundadora, que cuenta con cerca de 91.000 seguidores en Instagram, la marca sigue ganando relevancia en el sector de la moda y el estilo de vida.