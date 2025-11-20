Vigo lidera el aumento de cruceristas entre las grandes ciudades de España

Vigo está de moda. Al bum de visitantes deslumbrados por el brillo de los millones de luces que decoran las calles en la época navideña y encandilados por el color de la arena y las playas en verano, se suman los cruceristas. Según las estadísticas recogidas por Puertos del Estado, la olívica es la gran ciudad de España en la que más se ha incrementado tanto la llegada de buques de crucero como de pasajeros, un 38,7% y 60,3%, respectivamente, entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo del año anterior. Son cifras que sacan una sonrisa de oreja a oreja a numerosos sectores de la ciudad y el resto de Galicia y que refuerzan el carácter cada vez más internacional de la urbe.

En los nueve primeros meses del año, llegaron 86 cruceros con 222.370 visitantes. A estas cantidades, se suman las de un octubre brillante para el gremio. El lujoso Silver Dawn puso la guinda el día 30 al mes de mayor actividad de todo el año. En total, fueron 23 atraques y desembarcaron 60.000 cruceristas: 10.000 llegaron a bordo de los gigantescos Iona y Britannia, protagonistas de la escala más multitudinaria de la temporada.

Se cerrará el año con récord: 120 escalas comerciales y más de 300.000 pasajeros, en torno a un 40% más que en 2024. Ayer, nos visitaron el Iona y el Sky Princess, con más de 8.700 cruceristas a bordo. En noviembre, el Spirit of Discovery y el Renaissance atracaron con casi 2.000 pasajeros. Este año, en total, Vigo suma casi 300.000 cruceristas, lejos del récord previo, de 2011, con 253.600 en 118 atraques.

El puerto de Vigo fue el noveno de España que más cruceristas recibió entre enero y septiembre, en base a las cifras oficiales. En cuanto a escalas, ocupa la décima posición. Se trata de un tipo de turismo que beneficia a la ciudad durante diferentes momentos del año, lo que contribuye a la desestacionalización. Es una fuente de riqueza para muchos negocios —restaurantes, bares, cafeterías, comercios o empresas de transporte y ocio, entre otros—. La urbe estará aún más preparada para los grandes buques al acabar la obra de recambio de nueve puntos de amarre en el muelle de trasatlánticos e instalación de uno adicional en la zona más cercana a O Berbés.

Este sector seguirá recibiendo buenas noticias: en 2026, se prevén más de 310.000 visitantes en más de 100 escalas. El lunes, entrará en nuestra ría el Queen Anne; el miércoles, el Ambience; y, el 29 de noviembre, el Bolette.

Y, más de año y medio después, Vigo volverá a ser puerto base de un crucero. Será el 2 de diciembre gracias al Marella Discovery. Pero lo más curioso es que los pasajeros, procedentes del Reino Unido, no llegarán directamente a la ciudad olívica, sino a Santiago de Compostela en una decena de aviones contratados por el grupo turístico TUI desde Birmingham, Glasgow, Londres y Mánchester. Según las previsiones, serán unos 1.800. En la página web de TUI, donde se ofertó este viaje, no se especificaban actividades en la capital autonómica, pero sí en Vigo, por lo que resulta aún más llamativo que los vuelos, en lugar de dirigirse a Peinador, vayan a Lavacolla.

Contactos con el aeropuerto de Vigo

Para revertir esta situación y generar más riqueza en la urbe, tanto el presidente del Puerto olívico, Carlos Botana, como el jefe de División de Gestión Comercial del Puerto, David Castro, se han puesto manos a la obra. Mantuvieron «múltiples reuniones» con las navieras en la mayor feria de cruceros del mundo (Seatrade Cruise Global), celebrada a mediados de abril en Miami. En este evento, de gran importancia en el sector, la Autoridad Portuaria consiguió captar el embarque previsto para el próximo 2 de diciembre, «por el que competían varios puertos», según indicó esta entidad.

Además, según informan desde el organismo de la Praza da Estrela, ambos responsables se han reunido con la directora del aeropuerto de Vigo, Ana Molés, «para ofrecer el próximo año» el aeródromo de Peinador con el objetivo de que las navieras puedan contratar vuelos chárteres en los que traer a la ciudad a los pasajeros que embarcarán después en los trasatlánticos, un paso decisivo para que Vigo pueda ser puerto base más frecuentemente.