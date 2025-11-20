Urbanismo autoriza un hotel de dos estrellas y 81 habitaciones dobles en la avenida de Castrelos

El turismo se ha convertido en uno de los puntales de la economía viguesa, con un continuo crecimiento de visitantes en los últimos años que se deja notar también en la iniciativa privada a la hora de lanzar nuevos proyectos para ampliar las plazas de alojamiento ofertadas. En este sentido, Vigo sumará próximamente un nuevo establecimiento en el entorno de As Travesas, una vez que la Gerencia de Urbanismo autorizará el próximo martes la ejecución de un hotel de dos estrellas en la avenida de Castrelos 20, al que la empresa Meifus Invest destinará 618.735 euros.

Así consta en el expediente tramitado en los últimos meses por el servicio de Urbanismo que será debatido el martes en la reunión semanal de la Gerencia, detallando que el hotel que se habilitará contará con un aforo máximo de 162 personas repartidas en 81 habitaciones dobles, ocupando una superficie total de 3.792,12 metros cuadrados.

El objetivo de la actuación es la rehabilitación del inmueble ubicado en la avenida de Castrelos 20, que consta de dos sótanos para garaje, un bajo, siete plantas y aprovechamiento bajo cubierta destinado en estos momentos a oficinas, aunque la intención inicial de los promotores no era la de habilitar en el edificio un hotel, sino reconvertirlo en un bloque residencial de ocho viviendas, motivo para el cual recibieron licencia municipal en febrero de 2024.

Sin embargo, a principios del pasado mes de mayo, Meifust Invest presentaba un proyecto en las dependencias de Urbanismo modificando la actividad pretendida y pidiendo renunciar a la licencia inicialmente concedida solicitando el cambio de uso del inmueble para que sea hotelero, obteniendo el beneplácito municipal al contar con todos los informes favorables y presentar también el informe autonómico que avala que el futuro establecimiento reúne todos los requisitos para ser considerado de dos estrellas.

Este nuevo hotel se sumará a otros dos que están ya en construcción en las calles Carral y Real, con 42 y 30 habitaciones, respectivamente. En mayo, por su parte, abría sus puertas en Príncipe con 12 habitaciones el Príncipe 7 Rooms Hotel Boutique Vigo. Está previsto también que arranque en febrero la reforma del hotel Bahía para conseguir una renovación integral de las instalaciones.

Impulso a otros dos suelos en el entorno de Samil

La Gerencia de Urbanismo abordará el martes también la incoación de dos expedientes para desarrollar suelo en el entorno de Samil, uno plenamente residencial en Alcabre y otro que combina usos para vivienda y terciario en la confluencia de las avenidas de Samil y Europa, que buscan completar la trama urbana en esa zona.

Otro asunto que se abordará será la declaración de ilegalidad de varias obras en una vivienda de la rúa Menguela realizadas sin licencia, ordenando su derribo.