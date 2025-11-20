Rueda pide «ser realistas sin engañar a la gente» con el plazo de la salida sur de Vigo

La prórroga de once meses —después de más de un año de parálisis— en la redacción del estudio informativo de la salida sur de Vigo continúa generando reacciones. La noticia desvelada por FARO este miércoles ha sido criticada por parte del presidente de la Xunta de Galicia, quien asegura que el hecho de que «España siga sin presupuestos tiene mucho que ver». Alfonso Rueda ironizó que aunque le gustaría decir que «fue una sorpresa» este retraso, el mismo ya estaba dentro de sus previsiones.

«Ya estábamos avisando de que en ningún caso iban a poder cumplir los plazos», afirmó en A Coruña para asegurar que ahora ese confirma con este retraso que no hay «ninguna ejecución material, ninguna consignación presupuestaria», denunció.

Es por ello que ha pedido «hacer fuerza con los municipios portugueses y con el gobierno portugués, como está haciendo la Xunta de Galicia», dijo. Al mismo tiempo apela a «ser realistas» y poner «una fecha definitiva» sin «engañar a la gente», ya que considera que el plazo de 2036 para su puesta en servicio cada vez es más justo.

Respuesta del Ministerio

Desde el Ministerio de Transportes por su parte han tratado de restar importancia al retraso en este trámite administrativo. «Necesitan más tiempo y alargar es normal, se trata de obras complejas», señalan fuentes del departamento, que explican que hasta ahora marchaban según lo previsto «hasta que han detectado que necesitan unos meses más» para finalizar su redacción. El contrato se elevará a 1,3 millones de euros y no estará listo, como mínimo, hasta otoño del próximo año.