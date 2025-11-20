Una reconocida empresa de desmentido de bulos pone el sello 'fake' al presunto pago por visitar la Navidad de Vigo

"Para los que seáis de fuera, importante: este año entrar en la zona de la Navidad cuesta 30 euros", escribía un usuario en X este pasado domingo en alusión a las luces navideñas de Vigo.

Si hay un momento marcado en rojo en el calendario, especialmente para los amantes de la Navidad, son las luces de la ciudad olívica que, desde hace ya unos años, se han convertido en todo un referente. La gran maquinaria navideña se encendía el pasado 15 de noviembre bajo la premisa de ser "la más grande de su historia".

Vigo enciende la Navidad más grande de su historia ante miles de personas /

Así, y hasta el próximo 11 de enero, Vigo estará llena de luces, atracciones, mercadillos y otros atractivos, entre los que no faltan algunos de sus platos fuertes como son la noria gigante, la pista de hielo o los trenes.

¿Hay que pagar 30 euros?

Pero volviendo al tuit, que acumula más de 600.000 visualizaciones y reacciones de todo tipo, ¿hay que pagar para ver las luces o no?

Si bien la respuesta debería estar clara para todo el mundo a estas alturas -sin entrar a debatir sobre la imagen de la entrada creada con IA o la ironía del propio tuit-, fueron muchas las personas que se lo han creído y que incluso preguntaron a grok -el asistente de IA de X- si era cierta la información.

Para los que seais de fuera, importante:



Este año entrar en la zona de la navidad cuesta 30 euros.



Es algo a lo que no se le da ha dado mucha publicidad porque alcalde le interesa que la gente venga sin saberlo. https://t.co/ku1OQwgSzo pic.twitter.com/v9y7vDN6ZW — LLC (@LBCelta) November 16, 2025

Paralelamente, otros usuarios de X siguieron la broma e ironizaron sobre la subida del precio en función de la fecha o de si eras empadronado o no. «Eso es mentira, fui ayer con mi familia y ya se habían acabado las de 30€, ya solo quedan de 50», apuntaba un usuario a este respecto. "Ese es el precio de noviembre. En diciembre sube a 50€ y en el puente a 80€", añadía otro.

Empresa verificadora de noticias

Bromas aparte, seguro que todavía hay algún despistado que piensa que sí, que hay que pagar. Si así fuera, un medio de comunicación especializado en la comprobación de hechos (fact checking) cuya finalidad es es informar a los ciudadanos y verificar bulos que circulan por las redes sociales ha publicado un desmentido. Se trata de Newtral, miembro de la International Fact-Checking Network (Red Internacional de Verificación de Datos, en español), que este jueves incluía en su lista de noticias falsas ese rumor sobre las Navidades de Vigo.

Además de corroborar con el departamento de prensa del Concello de Vigo la falsedad de esta publicación en redes sociales, la empresa española llevó a cabo un análisis del ticket con la herramienta de detección de contenido generado con IA Hive Moderation, que aporta indicios de que fue creado con esta tecnología, algo que también confirmó el propio ayuntamiento vigués.

«Es falso que el Ayuntamiento de Vigo cobre 30 euros por 'acceder a la zona de Navidad'», titula Newtral en una reciente entrada en su web.

El falso ticket creado con IA. / X

La plataforma de verificación otorga categorías a las dudosas noticias que circulan, en función de los datos que recaban. Califican de 'Engañoso' ese contenido que si bien contiene datos correctos, ignora elementos muy importantes o se mezcla con datos incorrectos dando una impresión diferente, imprecisa o falsa; la etiqueta de 'Falso' cuando ese contenido es completamente incierto, categoría en la que Newtral ha listado el bulo sobre ese cobro para disfrutar de las luces navideñas de la urbe olívica.