La Policía trata de seguir con las cámaras los pasos de la mujer desaparecida en Vigo

La Policía Nacional está volcada en la investigación de la desaparición en Vigo de María L.S.G., a la que se le perdió la pista este pasado sábado 15 de noviembre cuando iba a coger un autobús. Al parecer, la zona en la que se la vio por última vez es la de Vía Norte, por lo que las imágenes de las cámaras de establecimientos de ese entorno son claves para intentar reconstruir sus pasos y orientar las pesquisas, de cara a comprobar hacia donde se pudo dirigir o si se subió en algún vehículo.

No trascendió si se llevó a cabo, pero el teléfono móvil, a través de su geolocalización, también es una diligencia habitual que requiere de autorización judicial. SOS Desaparecidos, mientras, recibió llamadas de ciudadanos que creen haberla reconocido: una de las pistas, de fuera de Galicia, se desechó porque no era ella y en otra, de un hombre que también vio a una mujer de rasgos parecidos en el entorno de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro, se estaba indagando.

Esta mujer de 55 años es natural de Cambados. Su vínculo con Vigo es que se encuentra cumpliendo una condena (que expira en 2029) en el CIS de esta ciudad, ubicado en la avenida de Madrid, tras haber estado en prisión. Los fines de semana los suele pasar en Porriño, donde reside su compañero sentimental, que fue quien el lunes día 17 presentó la denuncia que ha dado lugar a la investigación y al que ya le tomaron declaración.

La Policía no descarta todavía ninguna vía de investigación, desde una desaparición voluntaria hasta otro tipo de hipótesis.