El parón en el estudio de la salida sur pospone su estreno más allá de 2035

La idea de convertir la estación de Vigo-Urzáiz en pasante y la conexión de Alta Velocidad con Oporto vuelven a resetear sus calendarios. La modificación del contrato para el estudio informativo de la salida sur, adelantada este miércoles por FARO, alterará toda la hoja de ruta prevista por el Ministerio de Transportes hasta situar más allá del 2035 —y eso en el mejor de los casos— la puesta en servicio.

La prórroga de 11 meses en la redacción del mismo se une a la demora de casi un año ya acumulada, por lo que no estará listo, como mínimo, hasta otoño de 2026. A partir de ahí habrá que sumar la Declaración de Impacto Ambiental y casi 40 meses solamente para la redacción y supervisión del proyecto de obras. Es decir, casi cinco años para ver maquinaria sobre el terreno.

El cálculo es del propio Ministerio de Transportes, quien lo esgrimió en su choque con el Ayuntamiento de Valladolid hace trece meses por su propuesta para soterrar el trazado ferroviario en la localidad pucelana. Según sus datos en «proyectos de esta envergadura y complejidad técnica el proceso lleva a plazos superiores a los 4 años» solo para la fase de redacción y supervisión del proyecto.

Es el caso de la reforma de las estaciones de Barcelona-Sants (42 meses) o Madrid-Puerta de Atocha (58), la integración en Almería (40) o el Canal de Valencia como nuevo acceso sur a la estación de Joaquín Sorolla (57). El caso más parecido es la nueva conexión entre Sants y Sagrera en la Ciudad Condal, donde los plazos se extienden durante más de cinco años y medio. En la mayoría de estas obras la coordinación con el tráfico existente supone el principal reto a nivel técnico; algo casi residual en el caso de olívico.

A partir de entonces se abrirá un periodo de otros 18 meses para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), último gran escollo administrativo y que en algunos casos llega a duplicar el tiempo previsto. El proyecto constructivo no se licitaría hasta comienzos de 2029; lo que imposibilitaría iniciar las obras esta década. En el caso de que no haya problemas con la financiación o la excavación, la construcción de la plataforma podría estar lista en 2035, quedando a la espera de las pruebas y sistemas de seguridad para abrirla. Este trámite final podría demorarse durante varios meses, por lo que en cualquier caso su puesta en servicio será más cerca del 2040 que del 2030.

En el modificado publicado el lunes por la Dirección General del Sector Ferroviario se argumenta que hay una «modificación necesaria debido a la variación significativa de las condiciones tenidas en cuenta en los análisis realizados en los antecedentes», aunque fuentes ministeriales no han querido detallar de cuáles son. Esto ha provocado un aumento del coste total del estudio informativo de 381.466 euros hasta rozar el total de los 1,3 millones.

Falta de avances lusos

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha tratado de restar importancia a esta demora que no había sido justificada previamente ante el Concello. «Portugal lo tiene completamente parado, hay un momento en el que ya no se puede progresar en los estudios porque no sabemos cuál es la vía de enlace», explicó señalando al país vecino como culpable de esta parálisis. El regidor mostró sus dudas sobre la voluntad del ejecutivo de Luís Montenegro de acometer el nuevo trazado, ya que «están mandando mensajes indirectos de que quieren el mismo tren convencional», aseguró. Es por ello que urgió a la Xunta de Galicia y al PP que presionen a Lisboa para desbloquear la situación.

Trazado del AVE entre Vigo y Oporto a su paso por Tui, Valença y el río Miño / Simón Espinosa

«Dependiendo de dónde vaya a ser el puente de unión, la salida del túnel puede ser 100 metros en una dirección o 100 en otra», relata. Aunque el Ministerio de Transportes ya anunció que el viaducto sobre el Miño será el más largo de su tipo en la Península Ibérica, sus coordenadas definitivas están todavía pendientes de la firma de un acuerdo entre ambos gobiernos.

El PP pide la reprobación de Puente

La demora en el estudio informativo de la salida sur ha generado ya las primeras reacciones políticas en Vigo. El Partido Popular anunció este martes una moción para el pleno municipal del lunes en la que solicitarán la reprobación de Óscar Puente.La presidenta y concejala, Luisa Sánchez, asegura que el ministro «ha ninguneado otra vez a Vigo y a su alcalde al dar luz verde a un nuevo patadón hacia delante de la salida sur», resumió. «¿Quiénes son aquí los que están en contra de Vigo? ¿Quiénes son los antivigo?», ironizó citando al regidor.«Lamentablemente, la noticia sobre la demora un año más del estudio informativo de la salida sur no es una sorpresa», ironizaba Diego Calvo. El conselleiro de Presidencia había advertido en Bruselas el martes que sus cálculos situaban «en 2036 o 2038» la apertura de la nueva línea en la Eurorregión, lejos en cualquier caso del 2030 prometido por el secretario de Estado, Jose Antonio Santano.