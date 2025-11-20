Papá Noel se muda a Vigo durante el próximo mes

La Navidad de Vigo va a nuevo atractivo por jornada. Cuando todavía no se ha cumplido ni una semana del encendido de las luces y el árbol de Porta do Sol, la ciudad recibe ahora al que será su vecino más ilustre durante el próximo mes. Papá Noel aterrizará en Vigo este jueves por la tarde para recoger las cartas y comprobar que todos los niños se han portado bien durante el último año.

El ilustre personaje será recibido por el alcalde, Abel Caballero, quien le entregará las llaves de todos los hogares olívicos a las 18 horas en su caseta de Policarpo Sanz. Este acto se suma al encendido de las luces en Vialia y su mercado navideño o la puesta en servicio de la noria gigante, ambos el lunes y miércoles de esta semana.

Santa Claus recibirá a las familias entre las 17.00 y las 21.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos, se habilitará también una franja matinal entre las 11.00 y las 14.00 horas. Pegada a Porta do Sol, este año llegará con una importante novedad: un sistema de tiques para gestionar la entrada a su casa y evitar así las largas colas que se forman cada año.

Así, en la «oficina» de Papá noel habrá una pantalla en la que figurará el número que está dentro, permitiendo calcular cuánto tiempo falta para entrar. Este año también está previsto que Papá Noel recorra la ciudad en un coche decorado con motivos navideños a partir de diciembre. Visitará zonas como Balaídos, As Travesas, O Calvario, Bouzas, Teis, Navia, Coia o Travesía de Vigo.

Testigo a los Reyes Magos

El viernes 26 de diciembre tomará el relevo el Cartero Real, quien será el encargado de recopilar todas las cartas de los niños y niñas vigueses antes de la Cabalgata de los Reyes Magos del 5 de enero. Hasta el 10 de diciembre está abierto el plazo para que 40 de ellos acompañen a Melchor, Gaspar y Baltasar durante su recorrido por la ciudad en la noche más mágica del año.