Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña

Una mujer, vecina de Vigo, sufrió este jueves una caída desde unos 15 metros de altura mientras practicaba escalada en el monte de A Picoña, en Ponteareas.

Cerca de las 17 horas, los operadores del servicios de Emergencias del 112 Galicia atendieron una llamada que le alertaba del accidente y enseguida avisaron a los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y a los miembros del GES-Bomberos de Ponteareas, ya que el equipo médico necesitaba apoyo para poder acceder a la mujer herida.

La víctima estaba haciendo escalada en unas rocas del monte de A Picoña, una ruta que cuenta con guías de hierro clavadas en la piedra para trepar. Además, ella iba atada con cuerdas de seguridad, lo que, a la postre, le salvaría la vida.

Los servicios sanitarios atienden a la escaladora que cayó desde una altura de 15 metros. / GES-Bomberos de Ponteareas

Cuando Eva L. E., de unos 50 años, estaba ascendiendo por un roca de notables dimensiones que estaba a punto de coronar, sufrió un traspié. A pesar del arnés que portaba, cuando cayó al vacío se golpeó contra el suelo, lo que le provocó fracturas en una pierna y en una muñeca, así como diversas contusiones, entre ellas, una fuerte en la espalda que le impedía respirar.

«Estaba insconsciente»

«Cuando llegamos al lugar, estaba insconsciente, pero pronto volvió en sí», explica a FARO un miembro del GES de Ponteareas, que accedió junto a otros compañeros al lugar donde la mujer se había caído, una zona de difícil acceso.

Los bomberos la llevaron en camilla hasta la ambulancia medicalizada, para proceder a su traslado al hospital Álvaro Cunqueiro y donde se sometería a una valoración más exhaustiva de sus lesiones.

Además de los bomberos y de los sanitarios que acudieron con dos ambulancias, una de soporte básico y otra de soporte avanzado, en el lugar del accidente también se presentaron la Policía Local de Ponteareas y la Guardia Civil para prestar su apoyo.