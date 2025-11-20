El impulso del PXOM disparará los ingresos en las arcas locales

Los presupuestos del Concello para el próximo año entran en una nueva fase burocrática con la exposición al público del documento aprobado inicialmente el pasado viernes en el pleno. Son unas cuentas que crecen significativamente y que contemplan los efectos de la revolución que ha supuesto la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y la seguridad jurídica que el documento conlleva para el sector de la construcción y la realización de obras.

Así, la previsión incluida de ingresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras crece casi un 37% respecto a la de las cuentas en vigor, estableciendo que el Concello ingresará por este tributo 4,5 millones «pola previsión de novas obras como consecuencia da aprobación do novo PXOM e a execución actual do orzamento», señala la memoria presupuestaria elaborada por el servicio de Facenda.

Y es que este año ya se nota una mayor actividad urbanística en la ciudad, como reflejaron recientemente los aparejadores en su informe relativo a los tres primeros trimestres del ejercicio, con un presupuesto de ejecución material por obra que crece hasta los 424.403 euros, un 68% más que el año pasado. Esto ha permitido que el Concello haya rebasado ya las previsiones iniciales por ingresos por el ICIO en las cuentas de 2025, que se situaban en 3,3 millones, con casi cuatro millones recaudados hasta el 30 de septiembre. Este dinamismo, con el PXOM a medio gas, apunta a ser todavía mucho mayor a lo largo de 2026, por lo que parece muy probable que los 4,5 millones contemplados para el ICIO se queden muy por debajo de la cifra final.

En clave urbanística, además, también se prevé una mayor actividad en el servicio de licencias y el pago de las correspondientes tasas por obtener los permisos. Se prevé un impacto de casi dos millones en los ingresos, 300.000 euros más que lo contemplada en el presupuesto en vigor.

No es la única novedad en materia de ingresos, ya que como informó recientemente FARO, las previsiones de Facenda ya contemplan la aplicación de la tasa turística para gravar las pernoctaciones en hoteles, albergues o viviendas, con la previsión de recaudar a lo largo del año que viene 2,1 millones. Para ello, antes será necesario aprobar la ordenanza reguladora cuya tramitación arrancó el pasado verano con la consulta previa a la ciudadanía.

Aunque estos fondos darán oxígeno para acometer el pago de los servicios públicos y de las distintas inversiones, no son la principal fuente de financiación del Concello, que se nutre principalmente del Impuesto de Bienes Inmuebles, que aportará cerca de 82 millones, y de la aportación que transfiere el Ministerio de Hacienda, que rondará el próximo ejercicio los 100 millones de euros, cantidad pendiente en todo caso del éxito que tenga el Gobierno central en la tramitación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, que contemplan un incremento en la financiación de los ayuntamientos. Otros impuestos como el de rodaje aportarán unos 15 millones.