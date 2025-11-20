Vuelve el frío y el chocolate con churros: cinco cafeterías de Vigo para combatir el frío esta semana

Tras la lluvía llega el frío y muchos vigueses ya sacan sus jerseis más abrigados para afrontar la semana. Además del ambiente navideño, el encendido de luces parece haber traído el clima propio de la época. Para solucionarlo, os traemos cinco cafeterías en Vigo ideales para mantenerse abrigado y disfrutar de una buena bebida caliente.

Este tiempo es la excusa perfecta para poder pasar la tarde delante de una buena taza de café, disfrutar de la tregua que dan las lluvias y descubrir (o redescubrir) alguno de los rincones más populares de la ciudad olívica durante este otoño.

Estas cinco cafeterías nos ofrecen un propuestas tradicionales e innovadoras para resguardarnos del frío y degustar el primer chocolate caliente de la temporada.

Cafetería Luces de Bohemia (Rúa Colón, 34)

La decoración clásica de este lugar lo han convertido en un icono del centro de Vigo. / cafeterialucesdebohemia.com

Ubicada en pleno centro de Vigo, esta cafetería ocupa un hueco en la memoria de muchos vigueses. Su decoración clásica y su oferta de churros constante durante los 38 años que lleva abierta han hecho de esta cafetería todo un icono de la hostelería de la ciudad. La estrella del local es el chocolate con churros, por 4,8 euros podremos disfrutar de una merienda perfecta para el frío sin salir del centro.

Churrería Carmen (Rúa de San Roque, 110)

Los churros artesanales de este local se han ganado la categoría de 'clásico' entre las meriendas de Vigo. / churreriacarmen.com

Un año después de la apertura de Luces de Bohemia en Colón, la Churrería Carmen empezaba a repartir este dulce hasta convertirse en todo un clásico de Vigo. Con distintitas bebidas calientes y formatos, su receta artesanal sigue vigente en cada bocado desde el 88. Por 35 céntimos el churro, podrás disfrutar de un sabor de toda la vida desde la comodidad de tu casa, ya que esta churrería está presente en las aplicaciones de comida a domicilio más conocidas.

Ailuro Cat Café (Rúa Emilia Pardo Bazán, 34)

Ailuro Cat Café es el primer local de este tipo en la ciudad olívica. Los amantes del café y los animales podrán beber y sentir el calor de los gatos del local. Si te enamoras de alguno estás de suerte, porque estos felinos están en adopción.

La entrada cuesta 5 euros e incluye una bebida, aunque algunas incluyen un suplemento que se indicará en la carta. La comida y la bebida a mayores se paga aparte y, aunque no tenemos límite de tiempo, debemos seguir una serie de normas como abrir y cerrar la puerta con cuidado o la prohibición de acceder con otros animales. Otro plus de este local es que funciona como punto de recogida de alimentos para animales por su colaboración con la asociación 'Gatiños da rúa'.

Café UF (Rúa do Pracer, 19)

Interior del Café Uf, situado en la calle Pracer. / FdV

El Uf es uno de los locales más reconocidos de Vigo. Su ambiente bohemio y su terraza interior reúnen a la cultura viguesa emergente. Además de la pequeña parte de librería, en la que podremos encontrar novelas, ensayos y fanzines; el local es conocido por acoger conciertos, presentaciones de libros y actuaciones de todo tipo relacionadas con la vida cultural de la ciudad. Su decoración ecléctica y sus plantas nos permitirán descansar del ruido de la ciudad mientras escapamos del frío y degustamos un buen café.

Vigo Churros (Rúa do Marqués de Valladares, 7)

Estos churros se han convertido en la insignia del establecimiento. / vigochurros.es

«Sabor y tradición de toda la vida en el centro de Vigo», así de claro lo dejan los encargados de este establecimiento en su página web. Y es que Vigo Churros lleva 20 años siendo un rincón en el que refugiarse del frío y degustar un chocolate espeso, elaborado con una marca gallega, perfecto para acompañar los churros clásicos de este lugar.