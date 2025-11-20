Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación valida el día 28 el convenio con la Xunta para las obras del Fraga

Luisa Sánchez (i.), con Ortiz.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, anunció la «inminente» aprobación del convenio que firmarán el ente provincial y la Xunta para cofinanciar las obras de recuperación del teatro-cine Fraga. El pleno provincial dará su visto bueno a este acuerdo en su sesión ordinaria del mes de noviembre, el viernes 28.

La corporación provincial otorgará luz verde al compromiso para sufragar tres conceptos: las actuaciones derivadas de la redacción del proyecto adjudicado a César Portela por 1.004.345 euros, el coste de las obras por un presupuesto máximo de licitación de 19.438.650 euros y los servicios de dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud con un importe máximo de licitación de 382.154 euros.

