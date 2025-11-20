Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diez ‘coles’ reciclarán con composteros dinámicos

El Concello y FCC pusieron en marcha el «Plan de Compostaje Escolar», un proyecto con el que se instalarám dispositivos de última generación en 10 centros educativos de la ciudad. Son compostadores dinámicos dotados de un sistema de aireación y rotación quepermite acelerar los tiempos de fermentación de la materia orgánica.

