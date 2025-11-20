El Concello reanuda la mejora de las pistas de atletismo

El Concello realiza trabajos de reparación en las pistas de atletismo de Balaídos, que, como indicó el alcalde, Abel Caballero, se trata de «mejoras significativas». Los trabajos cuentan con una inversión de 47.000 euros y se prolongan de lunes a domingo, periodo en el que las instalaciones están cerradas —ya lo estuvieron del 6 al 24 de octubre, pero la finalización de los trabajos se pospuso por falta de material—.

Se están reparando «las zonas afectadas y algo dañadas en la recta principal», una extensión de 50 metros de largo, y se están reponiendo 16 m2 de la línea de meta y los pasillos de longitud y pértiga, además de reparar algunas zonas puntuales de la curva de los 200 metros. Finalmente, se realizará el pintado de las líneas de la pista y el repintado en rojo de la superficie restante.

Renglón aparte, el alcalde también informó que el Concello mantiene hasta este sábado el dispositivo municipal de frío para auxiliara a las personas sin hogar. «Todo el mundo tiene habitación para dormir», aseguró.