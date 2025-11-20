El Concello reanuda la mejora de las pistas de atletismo
Mantiene el dispositivo de frío hasta el sábado
El Concello realiza trabajos de reparación en las pistas de atletismo de Balaídos, que, como indicó el alcalde, Abel Caballero, se trata de «mejoras significativas». Los trabajos cuentan con una inversión de 47.000 euros y se prolongan de lunes a domingo, periodo en el que las instalaciones están cerradas —ya lo estuvieron del 6 al 24 de octubre, pero la finalización de los trabajos se pospuso por falta de material—.
Se están reparando «las zonas afectadas y algo dañadas en la recta principal», una extensión de 50 metros de largo, y se están reponiendo 16 m2 de la línea de meta y los pasillos de longitud y pértiga, además de reparar algunas zonas puntuales de la curva de los 200 metros. Finalmente, se realizará el pintado de las líneas de la pista y el repintado en rojo de la superficie restante.
Renglón aparte, el alcalde también informó que el Concello mantiene hasta este sábado el dispositivo municipal de frío para auxiliara a las personas sin hogar. «Todo el mundo tiene habitación para dormir», aseguró.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto