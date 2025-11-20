Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla sobre acoso y ciberbullying en el colegio Alba

El colegio Alba acoge esta tarde (18 horas) una charla sobre acoso escolar y ciberbullying como parte de su programa Escuela para familias. Será impartida por Lucía Fernández Coutado, que aportará estrategias y recursos para ayudar a familias y educadores a prevenir, detectar y actuar.

