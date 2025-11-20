BNG urge paralizar la tala de 13 árboles en O Castro
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) exigió ayer suspender la tala de 13 árboles de gran porte en O Castro. La formación nacionalista alerta de que el informe elaborado para justificar su eliminación «carece de rigor e de respecto ambiental» y considera que responde «máis a criterios estéticos que de seguridade».
