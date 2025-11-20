Una banda croata a la que atribuyen una oleada de robos en pisos se fuga de España

Entre los grupos itinerantes dedicados a desvalijar viviendas, los compuestos por mujeres jóvenes croatas son unos de los que más actúan en Vigo. Ayer el Juzgado de lo Penal 2 tenía señalado el juicio contra tres chicas a las que la Policía Nacional atribuyó una oleada de robos en céntricos pisos de la ciudad olívica. La vista oral versaba sobre el cometido en uno de esos domicilios, en el que se hicieron con un botín de dinero en efectivo, joyas de oro y plata y perfumes, pero no se pudo celebrar. Ni, al menos por el momento, hay certeza de que pueda retomarse. El motivo es que estas jóvenes, que permanecían en libertad provisional por esta causa, ya no están en España, según comunicó el abogado que las representa. Aunque tienen una orden de búsqueda y captura en su contra, ésta es de ámbito nacional y no tiene efectos en el extranjero.

De poco más de 20 años de edad y provistas de documentación falsa, se hacían pasar por estudiantes, como consta en las cartas de identidad italianas que portaban dos de ellas. Actuaron en Vigo en junio de 2023 y cometieron supuestamente 15 robos con fuerza en pisos de la ciudad. El juicio que se tuvo que suspender ayer se centraba en uno de esos asaltos, ocurrido en horas diurnas del 9 de junio: junto a 600 euros en monedas que había en una hucha, se llevaron un reloj, varios pares de pendientes, pulseras, un brazalete, una gargantilla y otras joyas. También perfumes y maquillaje de reconocidas marcas. Los efectos sustraídos y los daños en la puerta de la vivienda se tasaron en casi 1.500 euros. Las mujeres fueron detenidas poco después saliendo «de forma apurada» de otro edificio.

Como es habitual en estos casos, las acusadas están representadas por un bufete de abogados de Barcelona, ya que dicha ciudad es una de las que suelen escoger estas organizaciones para asentarse en España de cara a moverse por todo el territorio nacional.