Augas de Galicia encarga por la vía de urgencia las obras para sustituir las válvulas de Eiras
«Non podemos permitir que máis de 400.000 persoas entre Vigo e área metropolitana poidan correr o risco de quedarse sen agua. Iso sería terrible», señala la conselleira
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, avanzó que Augas de Galicia, organismo dependiente de la Xunta, ya ha encargado «vía de urxencia» las obras para la sustitución de las válvulas en mal estado de la presa de Eiras «a unha enxeñaría e a unha empresa especializada». «Non podemos permitir que máis de 400.000 persoas entre Vigo e área metropolitana poidan correr o risco de quedarse sen agua. Iso sería terrible», señaló.
Como ya se informó esta semana, las obras contemplan la realización de un baipás para garantizar el abastecimiento de agua desde la presa de Eiras mientras se realizan los trabajos de sustitución de las dos válvulas dañadas, actuación con un coste de «case 2 millóns de euros», según trasladó la conselleira. «As válvulas non se cambian en 2 horas, nin en 12 horas, nin en 48 horas, polo tanto, realizarase un baipás, vaise pinchar directamente dende a presa a canalización, sen pasar polas válvulas, para que quede a zona totalmente seca. Primeiro, poranse unhas válvulas provisionais e faise a encarga das válvulas definitivas, porque son macroválvulas que non están en ningún almacén, senón que teñen que habilitalas, polo tanto, poñelas», explicó.
Vázquez apuntó que esta intervención «é fundamental»: «Se non, si que poderiamos chegar ao Nadal sen agua». Se mostró «convencida» de que, «cando o alcalde de Vigo dicía no verán que igual nos quedabamos sen agua, e Aguas de Galicia dicía que era prealerta e non alerta», Abel Caballero «sabía perfectamente as fugas que se estaban levando a cabo». «Iso non é o importante agora mesmo, o importante é que os vigueses e os veciños dos oito concellos que teñen que beber deste mesmo embalse non se poden quedar sen agua», continuó.
Dejó claro que «o primeiro é o encargo» dos traballos. «Despois de sentarnos tecnicamente, despois da disputa dialéctica e, a partir de aí, coa tranquilidade que debemos ter os cidadáns e a administración autonómica, despois, toca a pelexa, que, en todo caso, se non se arranxa, acabará sendo nos tribunais», comentó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- El primer ‘coliving’ de Vigo estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- Un autobús se hunde en plena avenida de Madrid tras ceder el asfalto
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo