El antibiótico por vía oral reduce a la mitad de los ingresos con la misma eficacia

"A vía máis fácil: oral". Este es el lema de la campaña con la que el Área Sanitaria de Vigo celebra la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de Antimicrobianos. Con ella pretenden concienciar sobre la importancia de, cuando sea posible, priorizar la toma oral frente a la endovenosa.

Los antibióticos están entre los medicamentos más utilizados. Sin embargo, su empleo no siempre es adecuado en cuánto a la indicación, la dosis, la vía de administración o la duración del tratamiento, según advierten desde el Comité de Infecciones y Política Antimicrobiana del Área Sanitaria de Vigo.

Alertan que su uso inadecuado repercute en la evolución de los pacientes, pero también tiene consecuencias epidemiológicas, ya que es un factor importante para el aumento de la alarmante resistencia a estos fármacos.

"Diversos estudios científicos recientes han demostrado que, en la mayoría de las infecciones, el tratamiento por vía oral ofrece resultados clínicos equivalentes al tratamiento endovenoso, al tiempo que reduce la duración de la estancia hospitalaria, disminuye las complicaciones asociadas al uso de vías y contribuye a reducir la huella de carbono", explica la doctora María Teresa Pérez, coordinadora del comité.

En un estudio llevado a cabo en el Hospital Álvaro Cunqueiro constataron que la administración por la vía oral reduce a la mitad la estancia hospitalaria de los pacientes, pasando de los 36 a los 18 días, "con la misma eficacia".

Buenos indicadores

El equipo del Programa de Optimización de Uso de Antibióticos (PROA) del hospital realiza encuentros con diferentes servicios del hospital para identificar áreas de mejora y promover estos avances en su empleo.

PROA también cuenta con referentes en los servicios de Atención Primaria para la de formación y asesoramiento del personal, por lo que el Área Sanitaria en su conjunto presenta indicadores "muy positivos en el uso adecuado de los antibióticos, destacando por una tendencia sostenida hacia la utilización de medicamentos de espectro más reducido".